Финны тоже ввели новые жесткие ограничения для россиян: как это будет работать

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Финские власти ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в знак солидарности со странами Прибалтики. Как будет работать новое ограничение и кого коснется — в разборе «Фонтанки». Уже ясно, что ловить будут и на норвежской границе.



Что случилось? — Финляндия в ночь с 15 сентября на 16 сентября в 00:00 часов введет запрет на импорт авто с российскими номерами. Фактически это означает, что легковым автомобилям с российскими номерами будет запрещен въезд в Финляндию, сообщил финский МИД. Аналогичные меры уже введены в Литве, Латвии и Эстонии.



В финской таможне заявили,что ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, будет контролироваться и на норвежско-финской границе. С полуночи их начнут разворачивать обратно.



Что делать с автомобилем на российских номерах, который уже находится в Финляндии?





— Введен полугодовой мораторий. Автомобиль необходимо вернуть в Россию до 16 марта 2024 года. Причем запрет действует и для россиян, легально живущих в Финляндии. У них есть время перерегистрировать машины на финские номера.

Будут ли конфисковать машины из России? — Только если будет возбуждено уголовное дело. Но никаких изменений в этом направлении пока не рассматривается, заявила глава МИД Элина Валтонен. И вообще конфискация не является самоцелью санкций, отметили власти Финляндии на пресс-конференции.

«В Финляндии товары, подпадающие под санкции, конфискуют только по уголовным делам. Автомобили, находящиеся в Финляндии длительное время и зарегистрированные в России, должны быть вывезены из Финляндии», — резюмировали в МИД.



Напомним, что в Германии авто из России отлавливают в портах и на автобанах и конфискуют, автоматически возбуждая уголовное дело о нарушении санкций.



На какие транспортные средства распространяется новое ограничение?

— Это все транспортные средства, относящиеся к позиции таможенного кода CN8703. То есть легковые автомобили, автодома и всё, что может перевозить менее 10 человек, включая водителя.

Какие исключения? — Согласно политике финских властей, запрет на въезд на авто с российскими номерами не распространяется на граждан ЕС/ЕЭЗ (в том числе с двойным гражданством) и членов их семей, постоянно проживающих в России. Запрет также не распространяется на дипломатические транспортные средства или въезд в связи с гуманитарными перевозками.





Есть ли ограничения на поездки финских и вообще европейских машин в Россию через Финляндию?

— В МИД заявили, что Финляндия не ограничивает лиц на авто, зарегистрированных в Финляндии или странах ЕС и Шенгенской зоны, в том числе россиян, в поездках в Россию.

«Путешествующим в Россию следует следовать туристическим бюллетеням Министерства иностранных дел и ограничениям на въезд и импорт, установленным правительством России», — отметили в ведомстве.

Какие будут последствия? — По предварительной оценке, запрет на ввоз транспортных средств существенно сократит приграничное движение между Финляндией и Россией.

По словам Валтонен, транспортные средства из России пересекают границу Финляндии примерно 5 000 раз в неделю. По данным Пограничной службы, 75% пересечений границы происходят при наличии двойного гражданства, вида на жительство или семейных связей. Остальное делается по визе.



Министр добавила, что число действующих виз постепенно снижается, а новых выдается существенно меньше из-за визовых ограничений.

Будут ли новые меры?

— Финляндия оставляет за собой право ужесточить ограничения и будет следить за тем, как будет работать новое ограничение.



«Мы следим за реализацией национальной политики и ее эффектами в сотрудничестве с приграничными государствами и государствами-членами ЕС, особенно с точки зрения уклонения от санкций», — говорит Валтонен.

Подробные разъяснения на финском языке от МИД Финляндии опубликованы здесь.



Как работают ограничения в Эстонии, Латвии и Литве и сколько уже развернули машин из России — читайте в материале «Фонтанки».

Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»