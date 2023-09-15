    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, с-з

    768мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.16eur103.23

    Санкции и контрсанкции

    Финны тоже ввели новые жесткие ограничения для россиян: как это будет работать

    2221
    60 комментариев
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Финские власти ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в знак солидарности со странами Прибалтики. Как будет работать новое ограничение и кого коснется — в разборе «Фонтанки». Уже ясно, что ловить будут и на норвежской границе.

    Что случилось?

    — Финляндия в ночь с 15 сентября на 16 сентября в 00:00 часов введет запрет на импорт авто с российскими номерами. Фактически это означает, что легковым автомобилям с российскими номерами будет запрещен въезд в Финляндию, сообщил финский МИД. Аналогичные меры уже введены в Литве, Латвии и Эстонии.

    В финской таможне заявили,что ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, будет контролироваться и на норвежско-финской границе. С полуночи их начнут разворачивать обратно.

    Что делать с автомобилем на российских номерах, который уже находится в Финляндии?


    — Введен полугодовой мораторий. Автомобиль необходимо вернуть в Россию до 16 марта 2024 года. Причем запрет действует и для россиян, легально живущих в Финляндии. У них есть время перерегистрировать машины на финские номера.

    Будут ли конфисковать машины из России?

    — Только если будет возбуждено уголовное дело. Но никаких изменений в этом направлении пока не рассматривается, заявила глава МИД Элина Валтонен. И вообще конфискация не является самоцелью санкций, отметили власти Финляндии на пресс-конференции.

    «В Финляндии товары, подпадающие под санкции, конфискуют только по уголовным делам. Автомобили, находящиеся в Финляндии длительное время и зарегистрированные в России, должны быть вывезены из Финляндии», — резюмировали в МИД.

    Напомним, что в Германии авто из России отлавливают в портах и на автобанах и конфискуют, автоматически возбуждая уголовное дело о нарушении санкций.

    На какие транспортные средства распространяется новое ограничение?

    — Это все транспортные средства, относящиеся к позиции таможенного кода CN8703. То есть легковые автомобили, автодома и всё, что может перевозить менее 10 человек, включая водителя.

    Какие исключения?

    — Согласно политике финских властей, запрет на въезд на авто с российскими номерами не распространяется на граждан ЕС/ЕЭЗ (в том числе с двойным гражданством) и членов их семей, постоянно проживающих в России. Запрет также не распространяется на дипломатические транспортные средства или въезд в связи с гуманитарными перевозками.

    Есть ли ограничения на поездки финских и вообще европейских машин в Россию через Финляндию?

    — В МИД заявили, что Финляндия не ограничивает лиц на авто, зарегистрированных в Финляндии или странах ЕС и Шенгенской зоны, в том числе россиян, в поездках в Россию.

    «Путешествующим в Россию следует следовать туристическим бюллетеням Министерства иностранных дел и ограничениям на въезд и импорт, установленным правительством России», — отметили в ведомстве.

    Какие будут последствия?

    — По предварительной оценке, запрет на ввоз транспортных средств существенно сократит приграничное движение между Финляндией и Россией.

    По словам Валтонен, транспортные средства из России пересекают границу Финляндии примерно 5 000 раз в неделю. По данным Пограничной службы, 75% пересечений границы происходят при наличии двойного гражданства, вида на жительство или семейных связей. Остальное делается по визе.

    Министр добавила, что число действующих виз постепенно снижается, а новых выдается существенно меньше из-за визовых ограничений.

    Будут ли новые меры?

    — Финляндия оставляет за собой право ужесточить ограничения и будет следить за тем, как будет работать новое ограничение.

    «Мы следим за реализацией национальной политики и ее эффектами в сотрудничестве с приграничными государствами и государствами-членами ЕС, особенно с точки зрения уклонения от санкций», — говорит Валтонен.

    Подробные разъяснения на финском языке от МИД Финляндии опубликованы здесь.

    Как работают ограничения в Эстонии, Латвии и Литве и сколько уже развернули машин из России — читайте в материале «Фонтанки».

    Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 60

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    60
    close