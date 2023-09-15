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    Финны обещают разворачивать россиян у норвежской границы

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    Финские таможенники обещают ловить авто с российскими номерами у границы с Норвегией, заявил руководитель департамента контроля таможни Суоми Сами Ракшит.

    «В Финляндии таможня контролирует ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, не только на восточной границе, но и на норвежской границе, потому что Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей на территорию ЕС», — подчеркнул Ракшит в заявлении на сайте финской таможни 15 сентября.

    В заявлении говорится, что как только наступит суббота, 16 сентября, ровно в 00:00 часов, автомобили зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать внешнюю границу ЕС со стороны Финляндии — таможня будет возвращать их обратно.

    Запрет на импорт в принципе будет распространяется на все автомобили, зарегистрированные в России, независимо от того, используются они для частных или коммерческих целей. Исключение — транспортные средства, вмещающие более 10 пассажиров.

    Как будут работать ограничения на въезд авто из России в Финляндию — читайте в разборе «Фонтанки».

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