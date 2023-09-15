Финны обещают разворачивать россиян у норвежской границы

Финские таможенники обещают ловить авто с российскими номерами у границы с Норвегией, заявил руководитель департамента контроля таможни Суоми Сами Ракшит.



«В Финляндии таможня контролирует ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, не только на восточной границе, но и на норвежской границе, потому что Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей на территорию ЕС», — подчеркнул Ракшит в заявлении на сайте финской таможни 15 сентября.

В заявлении говорится, что как только наступит суббота, 16 сентября, ровно в 00:00 часов, автомобили зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать внешнюю границу ЕС со стороны Финляндии — таможня будет возвращать их обратно.