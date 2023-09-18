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    Четыре российских автомобиля развернули на границе с Финляндией

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    В выходные финские таможенники не пустили на территорию страны четыре легковых автомобиля, зарегистрированных в России. Они хотели выехать из Карелии. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

    16 сентября финские власти запретили въезд автомобилей с российскими номерами. Финские таможенники также пообещали ловить авто, зарегистрированные в России, у границы с Норвегией. До этого подобные ограничения ввели в Латвии, Литве и Эстонии.

    Всего же за выходные, по данным Карельской таможни, границу пересекли 1 001 автомобиль. Это почти на 200 машин больше, чем неделей ранее.

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