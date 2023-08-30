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    Омбудсмен Чечни опубликовал фото со сбежавшей от семьи в Петербург Седой Сулеймановой. Она уже в республике

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    Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев 29 августа выложил в своем телеграм-канале фотографию с уроженкой республики Седой Сулеймановой. Она сбегала от родственников в Петербург, но была задержана чеченскими силовиками.

    Фото: Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
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    «В ходе беседы убедился, что ей ничего не угрожает, она находится в безопасности. <...> Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет», — заверил омбудсмен.

    На фотографии, которую опубликовал Солтаев, видно темное пятно на шее у девушки.

    26-летнюю Седу Сулейманову задержали в Петербурге по делу о краже украшений. Ранее правозащитница Светлана Анохина объясняла «Фонтанке», что подобным образом часто пытаются найти тех, кто сбегает от домашнего насилия.

    В октябре 2022 года Сулейманова обращалась к правозащитникам, опасаясь «убийства чести».

    Фото: Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике

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