Омбудсмен Чечни опубликовал фото со сбежавшей от семьи в Петербург Седой Сулеймановой. Она уже в республике

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев 29 августа выложил в своем телеграм-канале фотографию с уроженкой республики Седой Сулеймановой. Она сбегала от родственников в Петербург, но была задержана чеченскими силовиками.
«В ходе беседы убедился, что ей ничего не угрожает, она находится в безопасности. <...> Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет», — заверил омбудсмен.
На фотографии, которую опубликовал Солтаев, видно темное пятно на шее у девушки.
26-летнюю Седу Сулейманову задержали в Петербурге по делу о краже украшений. Ранее правозащитница Светлана Анохина объясняла «Фонтанке», что подобным образом часто пытаются найти тех, кто сбегает от домашнего насилия.
В октябре 2022 года Сулейманова обращалась к правозащитникам, опасаясь «убийства чести».