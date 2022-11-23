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    «Били, пытались излечить». Родственники 18-летней уроженки Ингушетии пытаются насильно забрать её «домой» из Петербурга

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    В Петербурге родственники 18-летней Лейлы Гириевой из Ингушетии, по словам правозащитников, хотят насильно вернуть её в родную республику. Видеообращение девушки, записанное в конспиративной квартире, опубликовали 23 ноября в телеграм-канале группы помощи женщинам Северного Кавказа «Марем».

    «Сейчас ко мне пришли мои родственники и хотят меня вернуть. Я совершеннолетний человек. Я ушла из дома, потому что меня били. Били, водили к имамам, пытались излечить меня от атеизма с помощью имамов, психиатров. <...> Прошу не выдавать меня родственникам, потому что меня никто не похищал, я ушла добровольно», — рассказывает Гириева в ролике.

    Как объяснила «Фонтанке» основательница «Марем» Светлана Анохина, после того как в квартиру пытались попасть родственники Гириевой, девушка вызвала полицию. Всех их доставили в отдел полиции № 28.

    По информации Анохиной, Гириева находится в федеральном розыске по статье о краже. Правозащитница пояснила, что через такую схему часто пытаются найти тех, кто сбегает от домашнего насилия.

    В «Марем» утверждают, что у отдела полиции № 28 был задержан активист Владислав Хорев, который помогал Гириевой сбежать.

    «Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области.

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