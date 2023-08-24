В Петербурге задержали уроженку Чечни, сбежавшую от семьи. Правозащитники опасаются за её безопасность

В Петербурге по делу о краже украшений задержали 26-летнюю Седу Сулейманову, уроженку Чечни. Как сообщили 24 августа в «Кризисной группе СК SOS»* (внесены в реестр иноагентов), до этого девушка сбегала от родственников.
По информации правозащитников, вечером 23 августа молодого человека девушки, Станислава Кудрявцева, встретили в подъезде четверо мужчин, двое из которых представились полицейскими. Сулейманову забрали уже из квартиры, после чего её и Кудрявцева отвезли в отдел полиции
Как стало известно «Фонтанке», Сулейманову задерживали силовики из Чечни. Кудрявцев не был задержан: его доставили в отдел, но потом отпустили.
Уже в отделе девушке сообщили, что она подозревается в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей, передает «СК SOS». Сама Сулейманова кражу отрицает. Ранее правозащитница Светлана Анохина объясняла «Фонтанке», что подобным образом часто пытаются найти тех, кто сбегает от домашнего насилия.
В октябре 2022 года девушка обращалась к правозащитникам, опасаясь «убийства чести». Как утверждает «СК SOS», полицейские сказали Кудрявцеву, что Сулейманову собираются доставить в Чечню. Сейчас местонахождение девушки неизвестно.
*Минюст внес «Кризисную группу СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group) в реестр иноагентов.