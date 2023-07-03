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    «Жёлтый» уровень погодной опасности продлен в Петербурге и на вторник

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    «Жёлтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду, объявлен в Петербурге на следующие сутки, сообщает утром 3 июля пресс-служба городской администрации.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    По данным Росгидрометцентра, сегодня до 23 часов в городе сложно из-за дождя и грозы. А завтра до 21 часа — из-за сильного ветра порывами до 15–20 м/с.

    «Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении.

    В воскресенье «Фонтанка» предупреждала, что сегодня в городе «жёлтый» уровень погодной опасности. Погода испортилась в выходные. Температура упала, а осадков стало больше — по данным главного синоптика Колесова, их выпало уже 48 % от нормы. В субботу поток воды с неба порой был такой сильный, что ливневая канализация сразу не справлялась и улицы и парковки на некоторое время превращались в реки и озера. Петербуржцы и гости города продолжали стойко гулять. В воскресенье тоже было дождливо.

    Сегодня, по словам Колесова, самый холодный день, потом будет постепенно теплеть. Но осадки на этой неделе сохранятся.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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