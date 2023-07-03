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    В Петербурге выпала почти половина нормы осадков. Колесов рассказал, какой будет новая неделя

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    7 комментариев
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Нам предстоит пережить самый холодный день, самый ветреный, облачный и дождливый, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Температура едва достигнет 20 градусов. Циклон пришёл к нам с запада, его центр сейчас располагается над югом Финляндии.

    «Доброе утро, несмотря на то, что надели куртки и прячемся от ветра. Но что сделать, погода в Санкт-Петербурге меняется, главное, такую мы и обещали», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.

    Циклон движется на север, и постепенно погода станет улучшаться. Хотя осадки сохранятся на протяжении всей недели, просто потом их будет меньше. Завтра ветер «еще довольно свежий и неприятный, но в последующем и он ослабеет».

    Что касается дождей, на утро 3 июля в городе, по словам Колесова, «количество осадков уже составило 48 % от нормы».

    У такой погоды есть положительный аспект, отмечает он. Дождь хорошо пролил почву и растительность, и пожароопасность в лесах Ленинградской области погашена.

    «Так как циклон медленно поднимается на север, то вся первая половина недели будет более прохладная с дневными температурами +20…+22 гр., во второй половине недели станет немного теплее», — обещает Колесов.

    На прошлой неделе, напомним, стояла жара с грозами. В выходные похолодало, а грозы и ливни продолжались. Порой поток воды с неба был такой сильный, что ливневая канализация сразу не справлялась и улицы и парковки на некоторое время превращались в реки и озера, в том числе в Пулково. Петербуржцы и гости города продолжали стойко гулять. На видео попал и удар молнии в ЖК на намыве. В воскресенье тоже было дождливо.

    ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает, что сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 или 305-09-09.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Гость03 Июл 2023 в 10:50
    Да, последние 3 дня знатно поливало ! 🤔
    +0−0
    Гость03 Июл 2023 в 10:36
    выпало 29 при норме 84. для любителей дробей это скорее одна третья
    +0−0
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