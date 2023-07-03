В Петербурге выпала почти половина нормы осадков. Колесов рассказал, какой будет новая неделя

Нам предстоит пережить самый холодный день, самый ветреный, облачный и дождливый, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Температура едва достигнет 20 градусов. Циклон пришёл к нам с запада, его центр сейчас располагается над югом Финляндии.

«Доброе утро, несмотря на то, что надели куртки и прячемся от ветра. Но что сделать, погода в Санкт-Петербурге меняется, главное, такую мы и обещали», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.

Циклон движется на север, и постепенно погода станет улучшаться. Хотя осадки сохранятся на протяжении всей недели, просто потом их будет меньше. Завтра ветер «еще довольно свежий и неприятный, но в последующем и он ослабеет».