В Петербурге выпала почти половина нормы осадков. Колесов рассказал, какой будет новая неделя

Нам предстоит пережить самый холодный день, самый ветреный, облачный и дождливый, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Температура едва достигнет 20 градусов. Циклон пришёл к нам с запада, его центр сейчас располагается над югом Финляндии.
«Доброе утро, несмотря на то, что надели куртки и прячемся от ветра. Но что сделать, погода в Санкт-Петербурге меняется, главное, такую мы и обещали», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.
Циклон движется на север, и постепенно погода станет улучшаться. Хотя осадки сохранятся на протяжении всей недели, просто потом их будет меньше. Завтра ветер «еще довольно свежий и неприятный, но в последующем и он ослабеет».
Что касается дождей, на утро 3 июля в городе, по словам Колесова, «количество осадков уже составило 48 % от нормы».
У такой погоды есть положительный аспект, отмечает он. Дождь хорошо пролил почву и растительность, и пожароопасность в лесах Ленинградской области погашена.
«Так как циклон медленно поднимается на север, то вся первая половина недели будет более прохладная с дневными температурами +20…+22 гр., во второй половине недели станет немного теплее», — обещает Колесов.
На прошлой неделе, напомним, стояла жара с грозами. В выходные похолодало, а грозы и ливни продолжались. Порой поток воды с неба был такой сильный, что ливневая канализация сразу не справлялась и улицы и парковки на некоторое время превращались в реки и озера, в том числе в Пулково. Петербуржцы и гости города продолжали стойко гулять. На видео попал и удар молнии в ЖК на намыве. В воскресенье тоже было дождливо.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает, что сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 или 305-09-09.