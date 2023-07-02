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    Рабочая неделя в Петербурге начнется с потенциально опасной погоды

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Желтый уровень опасности присвоен погоде в Петербурге на 3 июля. Грозы и ливни усилятся.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Судить об опасности погоды можно по карте на сайте Гидрометцентра. Одним желтым цветом окрашены Петербург, Ленобласть, Карелия, Псковская и Вологодская области. Для Северной столицы синоптики пророчат грозы и ливни.

    Региональное управление МЧС добавляет, что возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Впрочем, по прогнозам эти явления будут кратковременны, а погода будет хоть и облачной, но с прояснениями. Днем от 18 до 20 градусов тепла.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Суббота в городе тоже была не слишком подходящей для прогулок. Дождь с перерывами лил весь день.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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