Рабочая неделя в Петербурге начнется с потенциально опасной погоды

Желтый уровень опасности присвоен погоде в Петербурге на 3 июля. Грозы и ливни усилятся.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Судить об опасности погоды можно по карте на сайте Гидрометцентра. Одним желтым цветом окрашены Петербург, Ленобласть, Карелия, Псковская и Вологодская области. Для Северной столицы синоптики пророчат грозы и ливни.
Региональное управление МЧС добавляет, что возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Впрочем, по прогнозам эти явления будут кратковременны, а погода будет хоть и облачной, но с прояснениями. Днем от 18 до 20 градусов тепла.
Суббота в городе тоже была не слишком подходящей для прогулок. Дождь с перерывами лил весь день.