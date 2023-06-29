Суровикин Шредингера. Как в СМИ и «Телеграме» 5 дней ищут «честное лицо СВО»

Фото: коллаж / кадр из видео / пресс-служба Пригожина Поделиться Поделиться





События минувших выходных оставили много незавершенных сюжетных линий, и одна из них — судьба генерала Суровикина. Бывший командующий Объединенной группировкой войск, отвечавший за взаимодействие с Пригожиным, не показывался почти неделю, комментировать пришлось даже Пескову. К четвергу прояснилось, да не слишком.





В телеграм-каналах сообщается, что 29 июня генерал армии Сергей Суровикин якобы принял участие в рабочем совещании. Этот непримечательный факт смог стать событием только по одной причине: 5 дней замкомандующего Объединенной группировкой войск искали всем информационным миром, в географию поисков вошли Лефортово и Генеральный штаб.



Последнее эфирное появление Сергея Суровикина датируется ночью на 24 июня — той самой, которая, что называется, могла «изменить судьбу России». Генерал армии обращался на видео к участникам ЧВК «Вагнер», которые уже вовсю ехали к Ростову-на-Дону: «Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время».

Это обращение, казалось, могло иметь чуть большее значение, чем любое другое, ведь только Суровикина основатель ЧВК Евгений Пригожин и «котировал» из высшего командования российской армии, называя его «грамотным и опытным полководцем». В начале мая, когда бизнесмен обещал уйти из Бахмута, если его отрядам не дадут боеприпасы, именно Суровикин был назначен своеобразным куратором ЧВК, с которым она должна была согласовывать все свои действия.





Эта близость замкомандующего Объединенной группировкой войск к руководству «Вагнера» и стала в итоге главным источником слухов о причинах его исчезновения из публичного поля сразу после 24 июня. Его не показали ни на одном из мероприятий, которые во множестве транслировались в последние дни, включая наградные. При этом другие функционеры, по поводу молчания которых тоже хватало пересудов в дни мятежа, уже проявились по несколько раз, в частности министр обороны Сергей Шойгу.

Кто такой генерал Суровикин: биография, карьера, личная жизнь Сергею Суровикину 55 лет. С 1987 года служил на различных должностях в мотострелковых войсках. Во время августовского путча командовал одной из колонн, введенных в Москву по приказу ГКЧП для контроля за чрезвычайным положением. После провала путча был арестован, но уголовное дело прекратили. Свидетели тех событий вспоминают, что указание «майора Суровикина немедленно освободить» отдал лично первый президент России Борис Ельцин. Этой своей фразой он якобы одновременно повысил его в звании.

В 1995 году Суровикин окончил командный факультет Военной академии им. Фрунзе , позже участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, второй чеченской войне, в военной операции в Сирии. С 2013 по 2017 год командовал войсками Восточного военного округа. С 31 октября 2017 г. — главнокомандующий Воздушно-космическими силами. За спецоперацию в Сирии ему присвоено звание Героя РФ, также награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги». В августе 2021 года присвоено воинское звание «генерал армии».

Осенью 2022 года назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО, после чего сразу доложил о вероятности «непростых решений» по Херсону. В начале ноября предложил министру обороны оставить город, что и было сделано. В январе 2023 покинул должность командующего Объединенной группировкой и был назначен заместителем. Сергей Суровикин женат, у него две дочери. Куда пропал Суровикин Слухи про Суровикина распространяются по СМИ, но в основном — в телеграм-каналах, анонимных или авторизованных. Они разнонаправленные: сперва появилась версия, что он пойдет на повышение, а именно на должность начальника Генштаба. Однако в последние дни чаще обсуждали более мрачные сюжеты.



«Поддержка ЧВК стала лакмусовой бумажкой, по которой шерстят ВС РФ . Суровикина не видно с субботы — о том, где находится «Генерал Армагеддон», доподлинно неизвестно», — писал накануне телеграм-канал «Рыбарь», чей создатель входит в президентский совет по делам мобилизованных. Он также констатировал, что есть версия о допросах.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Венедиктовым Алексеем

Алексеевичем либо касается деятельности иностранного агента Венедиктова Алексея Алексеевича.

Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* несколько раз выходил в «телеграм-эфир» с постами про Суровикина. Он задавался вопросом, не записали ли генерала в пособники, и комментировал слухи о якобы арестах его и генерал-полковника Юдина: второй, по словам Венедиктова, находился дома (что позже подтвердили СМИ. — Прим. ред.), а вот Суровикин три дня «не выходил на связь». 29 июня он написал: «Генерал армии Сергей Суровикин НЕ находится в Лефортово».

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем телеграм-канале рассуждал: «Почему сразу в Лефортово? У всех без исключения силовых структур (включая ФСБ) есть охраняемые объекты, в которых есть помещения, где можно находиться. В некоторых из них можно проживать с комфортом, как в хорошем отеле. В некоторых минимальный комфорт, и они мало отличаются от тюремных камер. Единственное, что объединяет эти объекты, это то, что они под охраной, и в них можно входить и выходить только по разрешению».



Некоторые телеграм-каналы выбрали промежуточную позицию. «Среди военного руководства идут следственные действия, имевшие тесные связи с Е. Пригожиным опрашиваются следователями на предмет их возможного участия в мятеже. Процедура вполне понятная, это не какое-то масштабное включение машины репрессий», — пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».



«Самое близкое к истине. Но именно «близкое». Идут следственные действия. Они предусматривают в том числе и меры пресечения. Разные», — прокомментировал это мнение канал «МИГ России».



В авторском канале Бориса Рожина, эксперта Центра военно-политической журналистики, говорится: «У меня нет сомнений, что генерал Суровикин как служил, так и будет служить… У нас некоторые эти вбросы с удовольствием подхватывают. В результате чего идет поток различных слухов один безумнее другого, начиная с того, что Суровикин якобы свое видео в день мятежа записывал в тюрьме (!), что особенно смешно, с учетом обстоятельств его записи и автомата в руках Суровикина». Впоследствии он добавил: «Развернутая с подачи США кампания по очернению Суровикина, а также призывы полностью ликвидировать все структуры «Вагнера» по всему миру, очевидно, инспирированы Западом, с целью дискредитации одного из наиболее известных российских генералов».



Политолог Сергей Марков предполагал, что сообщение из-за рубежа об аресте Суровикина неправда, по нескольким причинам: его обращение к бойцам ЧВК, малый срок с начала следствия, его популярность и профессионализм, а также странность конструкции — организатор мятежа на свободе, а те, кто высказывался против, под арестом.

Иностранные СМИ также подключились к повестке. Financial Times обратили внимание, что генерала, «известного хорошими отношениями с Пригожиным, никто не видел с момента записи видео в первые часы субботы».



Американская New York Times написала со ссылкой на данные разведки, что Сергей Суровикин якобы знал о готовящемся мятеже. Неизвестно, стал бы Кремль комментировать слухи в телеграм-каналах, но NYT он прокомментировал. «Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



На фоне молчания о судьбе Суровикина многие стали вспоминать энтузиазм, с которым осенью 2022 года было воспринято его назначение на должность командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации. Его репутация не пострадала даже 18 ноября, когда он заявил о возможных «непростых решениях» по Херсону. «Мы все просили, чтобы у СВО было честное, прямое, понятное лицо и голос, объясняющий, что происходит. Суровикин», — написала тогда главред RT Маргарита Симоньян. 9 ноября генерал предложил Шойгу оставить Херсон, российские войска вышли из города. 11 января начальник Генштаба Валерий Герасимов возглавил Объединенную группировку войск, Суровикин стал его заместителем.



В четверг «МИГ России» сообщил, что Суровикин принял участие в совещании. «Как я и писал выше, слухи об аресте Суровикина — это разгон темы мятежа в целях пропаганды политической нестабильности в России», — отозвался в своем телеграм-канале Сергей Марков.



В других каналах тут же поспешили назвать это вбросом. Комментировать снова пришлось Кремлю, но яснее не стало. Дмитрий Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны и подчеркнул, что президент как Верховный главнокомандующий работает с министром обороны и начальником Генштаба.

* Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов