Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли седьмую ничью в матче за шахматную корону. Впереди решающая партия

Вничью завершилась 13-я партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между российским шахматистом Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем. Встреча проходила 27 апреля в Астане (Казахстан).



Россиянин играл белыми фигурами.

В этой партии у гроссмейстеров были обоюдные шансы на перевес, однако они закончили встречу ничьей на 39-м ходу. Счёт в матче после 13 партий — 6,5:6,5. На счету каждого шахматиста по три победы, также игроки семь раз сыграли вничью.

«Вчера был не самый приятный момент. Сегодня я просто пришёл и стал играть в шахматы. Очевидно, это была не блестящая игра, но я старался», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.