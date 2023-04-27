Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли седьмую ничью в матче за шахматную корону. Впереди решающая партия

Вничью завершилась 13-я партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между российским шахматистом Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем. Встреча проходила 27 апреля в Астане (Казахстан).
Россиянин играл белыми фигурами.
В этой партии у гроссмейстеров были обоюдные шансы на перевес, однако они закончили встречу ничьей на 39-м ходу. Счёт в матче после 13 партий — 6,5:6,5. На счету каждого шахматиста по три победы, также игроки семь раз сыграли вничью.
«Вчера был не самый приятный момент. Сегодня я просто пришёл и стал играть в шахматы. Очевидно, это была не блестящая игра, но я старался», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
Заключительная партия пройдет 29 апреля, Непомнящий сыграет черными. Начало встречи — в 12:00 по московскому времени. Ее победитель станет чемпионом мира, а в случае ничьей гроссмейстеры 30 апреля сыграют тай-брейк. Тай-брейк состоит из 4 партий в быстрые шахматы. На партию каждому игроку отводится 25 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход. Если и эти партии закончатся вничью, то будут сыграны ещё две блиц-партии, на каждую из которых шахматистам отведут по 5 минут плюс 3 секунды на ход. Если счёт остается равным, то сыграют ещё один матч из двух блиц-партий. В общей сложности таких матчей может быть не более пяти.
Титул чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий штурмует второй раз. В 2021-м он не одолел действующего чемпиона Магнуса Карлсена (Норвегия). Их встречи закончились со счетом 3,5:7,5. Непомнящий выиграл турнир претендентов в 2022 году, но действующий чемпион отказался защищать титул. Тогда было принято решение о том, что с Непомнящим сразится тот, кто занял второе место на турнире претендентов, — Дин Лижэнь.