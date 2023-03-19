Кадырову бы не понравилось. После поножовщины в Петербурге двое в больнице, один задержан

Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне около 17:00 трое жителей хостела на Московском проспекте не смогли ужиться на общей территории. 27-летний приезжий из Владивостока противостоял напарникам из Северного Кавказа 57-и и 36 лет . Решающим аргументом стал нож в руках у жителя Дальнего Востока. Одного пострадавшего увезли в Александровскую больницу с ранениями груди, живота и щеки, его младший напарник попал в Мариинскую больницу с непроникающим ранением головы, шеи и рук. Состояние обоих медики оценили как средней тяжести. Агрессор скрылся с места происшествия.

Интересующийся колдовскими ножами мужчина устроил резню в хостеле Адмиралтейского района Петербурга. Двоих он отправил в больницу, а сам сбежал.

Нашли его около трех часов ночи у дома 61 по проспекту Металлистов. «Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Задержанный в социальных сетях демонстрирует интерес к языческой культуре славян и эзотерике. Последний пост на его стене посвящен ритуалу чистки и активации колдовского ножа.