Кадырову бы не понравилось. После поножовщины в Петербурге двое в больнице, один задержан

предоставлено ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Интересующийся колдовскими ножами мужчина устроил резню в хостеле Адмиралтейского района Петербурга. Двоих он отправил в больницу, а сам сбежал.
Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне около 17:00 трое жителей хостела на Московском проспекте не смогли ужиться на общей территории.
Нашли его около трех часов ночи у дома 61 по проспекту Металлистов. «Возбуждено уголовное дело по
Задержанный в социальных сетях демонстрирует интерес к языческой культуре славян и эзотерике. Последний пост на его стене посвящен ритуалу чистки и активации колдовского ножа.