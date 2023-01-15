Булочки для избирателей. В Канаде разбирались, можно ли стать мэром за угощения

Суд в Канаде поставил точку в скандале из-за «подкупа» избирателей на выборах. Повод едва ли может удивить рядового читателя.
Дело было в борьбе за кресло мэра небольшого городка Паус Каупе на северо-востоке провинции Британская Колумбия, которая состоялась в октябре прошлого года, пишет The Guardian. Свои кандидатуры выставили действующая на тот момент глава города Лоррейн Микетти и ее оппонентка Даниэль Вич. Последняя одержала победу, но просто так чиновница уходить не собиралась.
Микетти заявила, что ее поражение стало результатом «нарушений на выборах и серьезных мошеннических искажений». Она потребовала отменить результаты голосования или назначить ее мэром. Среди того, что Лоррейн вменяла сопернице, было угощение избирателей кофе и булочками с корицей на одном из предвыборных мероприятий. Однако те, кто был на этой встрече, говорили, что их голос вряд ли можно купить за угощения.
Суд отметил, что из шести булочек, купленных Вич, были съедены всего две, а остальные она забрала домой. Судья пришел к выводу, что этот жест был не нарушением избирательных правил, а «простой человеческой порядочностью и вежливостью», учитывая, что мероприятие проходило рано утром. Результаты выборов были оставлены в силе.