Булочки для избирателей. В Канаде разбирались, можно ли стать мэром за угощения

Суд в Канаде поставил точку в скандале из-за «подкупа» избирателей на выборах. Повод едва ли может удивить рядового читателя.



Дело было в борьбе за кресло мэра небольшого городка Паус Каупе на северо-востоке провинции Британская Колумбия, которая состоялась в октябре прошлого года, пишет The Guardian. Свои кандидатуры выставили действующая на тот момент глава города Лоррейн Микетти и ее оппонентка Даниэль Вич. Последняя одержала победу, но просто так чиновница уходить не собиралась.



Микетти заявила, что ее поражение стало результатом «нарушений на выборах и серьезных мошеннических искажений». Она потребовала отменить результаты голосования или назначить ее мэром. Среди того, что Лоррейн вменяла сопернице, было угощение избирателей кофе и булочками с корицей на одном из предвыборных мероприятий. Однако те, кто был на этой встрече, говорили, что их голос вряд ли можно купить за угощения.

