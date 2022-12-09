Куда пойти 9–11 декабря: мотив Рождества в Ботаническом, космос на арене и «Щелкунчик» по-новому

Фото: театр «Приют комедианта» Поделиться Поделиться





В наступивший уик-энд город словно репетирует Новый год. Пока гуляющие на Дворцовой любуются ёлкой, писатели в Новой Голландии собираются, чтобы подвести итоги и поделиться планами, Ботанический сад делится идеями праздничного декора, а в клубах наступает веселье.



Актуальное

Эрмитаж погружает в красоту книг До 12 марта, 6+



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Эрмитаж открывает сразу две выставки для любителей книг. В Арапском зале посетителям показывают издания, выпущенные в годы властвования Петра I. В витринах — духовные книги, которые писались церковнославянским шрифтом, и светские издания на кириллице, литература, отпечатанная на русском за границей, а ещë примеры книг со специально разработанным «гражданским» шрифтом. Одновременно в Двенадцатиколонном зале станет доступна экспозиция, посвящённая коллекционированию книг. Сюда стоит идти ради фолиантов с богатой и изящной росписью.



С арены запустят в космос 9–11 декабря, 12+



Фото: «Зенит Арена» Поделиться Поделиться





«Газпром Арена» теперь практически каждый вечер превращается в гигантскую космическую станцию. Световое и лазерное шоу «Космос», которое в последний месяц года показывают на стадионе по несколько раз в неделю, — история астронавта, покоряющего новые миры, открывая при этом самого себя. Закадровый голос принадлежит Дмитрию Хрусталеву, фоновая музыка — саундтреки из «Дюны», «Звëздных войн» и «Интерстеллара». В чаше стадиона организаторы расположили яркие фоны для селфи и групповых фотографий.



В театре — «Щелкунчик» «в оригинале» 10 и 11 декабря, 12+



Фото: пресс-служба театра Поделиться Поделиться





В «Приюте комедианта» — большая новогодняя премьера. Тут показывают сказку о Щелкунчике, но не классическую, а очищенную от «романтической мишуры». Режиссëр Виталий Любский обратился к добалетному Щелкунчику, более мрачному и тревожному. Не стоит забывать, что оригинальную сказку про девочку, которая отправляется в мир Крысиного короля, написал Эрнст Теодор Амадей Гофман — признанный мастер таинственных и мрачных сказочных сюжетов.



Ботанический отсчитывает время до праздника

С 9 до 18 декабря, 0+



Фото: Ботанический сад Поделиться Поделиться





В пятницу в Ботаническом саду открывается рождественская ярмарка. Флористы и декораторы превратили павильон Зелëный домик в сказочное пространство, оформленное цветочными и растительными мотивами.



В музеях

МИСП объединит коллег в картинах

До 26 февраля, 6+



Анна Щеголева. Выставком. Поделиться Поделиться





Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) предлагает масштабный проект, показывающий связи между творцами разных эпох. Название выставки «Портрет художника» вполне отражает суть: кураторы собрали вещи из Русского музея, карельского Музея изобразительных искусств, Музея Академии художеств, Музея театрального и музыкального искусства, Ивановского областного художественного музея, KGallery и других институций, чтобы показать, как разные авторы вводили образы коллег в своё творчество. Иногда — с восхищением, словно бы отдавая дань тем, кто их вдохновлял, порой — с иронией и сарказмом. «Героями» становились Тициан и Эль Греко, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Сальвадор Дали и десятки других.



Эпоха Петра — через костюмы С 9 до 31 декабря, 6+



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Эрмитаже продолжается Год Петра Великого, и в честь этого в Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» показывают предметы из гардероба императора. В музее отмечают, что эта тематическая коллекция считается экспертами на международной арене одной лучших на тему мужского костюма конца XVII — первой четверти XVIII века.

Этнографический покажет детали С 9 до 11 декабря, 0+

Тем временем Этнографический музей принимает межмузейный передвижной фестиваль «Россия в узорах». Директора и кураторы музеев и кремлей из других регионов несколько дней проводят лекции, public-talk'и и мастер-классы на тему значения узоров в культурах разных народов. Одно из событий, запланированных на 14:30 в первый день, — экскурсия по экспозиции «Шëлковые нити Узбекистана: традиционные вышивки и ткани».



Ленинградская живопись проведёт сквозь года До 2023 года, 0+



Е.Т. Зубехин. Невский проспект после реконструкции. 1955 Поделиться Поделиться





В Инженерном доме Петропавловской крепости работает выставка «Ленинградский пейзаж. Живопись 1 950-х — 1980-х годов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга». В экспозиции — около сотни работ ленинградских художников второй половины XX века: все они любовались парадным городом и строящимися районами и запечатлели Петербург в разное время года и суток. Благодаря разнообразию взглядов, в залы попадаешь словно в машину времени: все полотна относятся к разным этапам развития Ленинградской школы живописи: от «сурового стиля» середины века до позднего романтизма. А еще на них можно увидеть несохранившиеся здания, такие как церковь Вознесения Господня на Вознесенском проспекте.



На театральных подмостках

Александринка покажет песочного Карлсона 10 декабря, 12:30–14:00, 6+



Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





В субботу на Новой сцене Александринки пройдëт спектакль для самых маленьких «Новогодние приключения Карлсона». Особенность представления в том, что фоном всё время играет джаз, а герои появляются под руками художника сначала на песочной арене, а затем — на экране.

«Чëрное зеркало» отразит чудеса 11 декабря, 12:00, 6+

В театре «Легенда» — финальный показ магического шоу «Чёрное зеркало». Спектакль полюбился публике благодаря завораживающим фокусам в исполнении иллюзиониста Александра Магу и общей теме-посылу. Ведущий напоминает о том, что чудеса и магия бывают и за пределами Глобальной сети. Главное — знать, куда смотреть, и не отворачиваться.



Послушать музыку

Джаз — теперь путешествие 9 и 10 декабря, 20:00, 6+

Игорь Скляр и артисты коллектива Jazz Classic Community устраивают звуковую прогулку по истории джаза в клубе Игоря Бутмана. Музыканты попробуют «нарисовать» портреты наиболее выдающихся исполнителей жанра прошлого и современности: Джо Уильямса, Джонни Хартманна, Диззи Гиллеспи, Нэта Кинга Коула. Путь — от эры свинга до эпохи модерн-джаза.

В «малиновый закат» — с Gayazovs Brothers 10 декабря, 20:00, 12+

«А2» принимает дуэт Gayazovs Brothers. Ильяс и Тимур покорили чарты с «Малиновой ладой» и «Пошла жара» и теперь собирают залы. Намерены качать, а зал — петь хором.

Jony собирает поклонников 11 декабря, 20:00, 12+

Любимец фестивальной публики Jony выступает в «А2» в воскресенье. Молодой артист стал известен во многом благодаря победе во втором сезоне песенного шоу «Маска»: отлично держаться на сцене и менять голоса ему не мешает даже костюм крокодила.



«Горшенёв» не изменяет себе 9 декабря, 20:00, 6+



Проект «Горшенёв» даëт традиционный зимний концерт в «Космонавте». Алексей Горшенёв и его команда соберут в сэт-листе всё самое лучшее, мрачное и мистическое. Новые треки в программе соседствуют с хитами времëн «Короля и Шута» и «Кукрыниксов».

Узнать новое

Писатели подводят итоги 10 декабря, 12:00, 12+

В пространстве «Сообщество» в Новой Голландии в этот уик-энд проходит благотворительный книжный маркет «Фонарь». Соорганизатором акции стал литературный журнал «Прочтение». По правилам, все средства от продажи литературы пойдут на поддержку петербургской «Ночлежки». Темой фестиваля стал вопрос «Что мы возьмем с собой в будущее?» Литературные и не только итоги года обсудят писатели, чьи книги вышли в 2022: приедут автор «Сезона отравленных плодов» Вера Богданова, Оксана Васякина, написавшая «Рану» и «Степь», Ася Володина — «Часть картины», «Протагонист», Екатерина Манойло — «Отец смотрит на запад», и многие другие русскоязычные авторы.



Учёные принимают гостей-туристов 10 декабря, 13:00, 12+



Фото: khlopin.ru Поделиться Поделиться





Экскурсоводы проекта «научный туризм» готовы провести желающих в Радиевый институт им. В. Г. Хлопина . В этом году организации исполнилось 100 лет, и за эти годы именно тут произошло множество по-настоящему значимых открытий: первый в Европе циклотрон, ускоритель заряженных частиц, разработки по методу определения возраста геологических формаций. Тем, кто попадёт в институт, расскажут о каждом этапе его существования.

В библиотеке — коллажи и ирония

10 декабря, 16:00, 16+

В пространстве «Охта-8» библиотеки имени Маяковского — встреча «Клуба вольных коллажистов». Профессиональные любители вырезать, совмещать и склеивать погрузят в тему и научат создавать максимально сюрреалистичные работы из подручного материала. Официальная тема встречи — «Роллаж, комкаж и все-все-все». О том, что это значит, расскажут пришедшим. Нужна регистрация.



В прокате

Молодые режиссёры покажут лучшее С 10 до 17 декабря, 16+

В Доме кино проходит большой фестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге». Помимо показа работ молодых режиссёров и РГИСИ, Школы «Лендока» и СПбГИКИТа, запланированы творческие встречи. Так, в 14:30 в воскресенье в большом зале выступает руководитель компании «СТВ» Сергей Сельянов. Он поделится с аудиторией мыслями о том, что нужно от новичков индустрии.



В кино — любовь и трагедия С 8 декабря, 16+



Фото: wnfilms.ru Поделиться Поделиться





На экране — фильм Татьяны Дондурей «Рядом». В центре сюжета — молодая архитектор и еë партнëр, чьи планы на счастливую жизнь внезапно разрушает трагедия. Главные роли исполнили Екатерина Ермишина и Илья Маланин. С ними в кадре — Ингеборга Дапкунайте и Татьяна Друбич.

Месть попробует обогнать разум С 8 декабря, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Новинка из Кореи — лента режиссёра Ли Иль-хёна «Помнить». По сюжету главный герой, старик с деменцией, вытатуировал себе на пальцах имена коллаборационистов, которые во время японской оккупации погубили его семью. При помощи встреченного молодого человека он отправляется в путешествие, чтобы отомстить им всем. Сюжет наводит на ассоциации с классическим психологическим детективом «Помни», снятым Кристофером Ноланом ещё в 2000 году.

Аркус — о Балабанове С 8 декабря, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экраны выходит новая документальная картина «Балабанов. Колокольня. Реквием». Любовь Аркус — его хорошая подруга, режиссëр, создатель фонда «Антон тут рядом» — начала снимать это кино как документальную хронику работы Балабанова над картиной «Я тоже хочу» — его последним фильмом. Киноразговор-прощание с «единственным по-настоящему народным режиссёром новой России» оценила обозреватель «Фонтанки». В середине октября в «Севкабель Порту» открылась масштабная выставка-путешествие «Балабанов» по фильмам режиссёра.

«Умная комедия»: тайны и кутерьма С 8 декабря, 16+

Определяя жанр своей новой картины «Большой золотой слиток», Брайан Петсос говорит об «умной комедии». Главный герой работы, молодой писатель, приходит в себя после аварии и узнаëт, что человек, сбивший его, — богач, который готов нанять пострадавшего в качестве своего биографа. Ради такой работы литератор переезжает в чужой дом, но работа над книгой превращается в форменное безумие. Каст звëздный: на экране, например, появляются Меган Фокс и Оскар Айзек.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

