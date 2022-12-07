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    Наука

    Петербуржцев приглашают в институт Росатома

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    В Росатоме много институтов, но именно этот, расположенный в Ленинграде-Петербурге, — родоначальник ядерных разработок в нашей стране. В Радиевый институт им. В. Г. Хлопина просто так, «с улицы», не наведаешься, но проект «Научный туризм» проведет. 12+

    Первый в Европе циклотрон
    Первый в Европе циклотронФото: khlopin.ru/
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    В этом году институту исполнилось 100 лет. Правда, можно вести отсчет и от радиевого отдела, созданного в Петрограде в 1915-м. А в 1922-м по инициативе академика Вернадского в один институт объединились три организации. Виталий Григорьевич Хлопин, чье имя носит учреждение, был одним из его создателей.

    Первый в Европе циклотрон, ускоритель заряженных частиц, появился именно в этом институте; здесь были разработаны методы определения возраста геологических формаций; без института не было бы атомного проекта. Ученые института участвовали в мониторинге морской среды на месте гибели атомных подлодок «Комсомолец» и «Курск», выиграли конкурс на право создания установки по переработке тритиевой воды, скопившейся на АЭС «Фукусима» после аварии. Почти 30 лет институт поставляет радиофармпрепараты в клиники Петербурга.

    Оказаться в институте сейчас — это все равно что сесть в машину времени и почувствовать себя участником советского атомного проекта, обещают устроители. Экскурсию проведет один из старейших сотрудников института, человек, который работал как раз на том первом в Европе циклотроне.

    Подробности регистрации на страничке проекта «Научный туризм» во «ВКонтакте». Начало экскурсии в 13:00 10 декабря.

    Александра Шеромова

    Первый в Европе циклотрон
    Первый в Европе циклотронФото: khlopin.ru/

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