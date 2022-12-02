Документальный фильм Любови Аркус о последних годах Алексея Балабанова покажут в кино

8 декабря на экраны выходит новая документальная картина «Балабанов. Колокольня. Реквием». Любовь Аркус («Антон тут рядом»), дружившая с режиссером, начала снимать свое кино как документальную хронику его работы над картиной «Я тоже хочу».
Полуразрушенная колокольня — её центральный символ, образ надежды на счастье, на рай — примерно как Комната в «Сталкере» Тарковского. Через некоторое время после смерти Алексея Балабанова колокольня рухнула. А фильм Аркус стал рассказом о финальном периоде жизни режиссера, подведением итогов — и горьким реквиемом, конечно. «Единственный по-настоящему народный режиссер новой России» — так называет создательница своего героя.
16+
Фёдор Дубшан