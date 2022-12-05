В Эрмитаже откроют две выставки, посвящённые старинным книгам и коллекционированию

Вы увидите книги, напечатанные в годы царствования Петра Великого, и книги из фондов Эрмитажа и Публичной библиотеки. Среди прочего — печатный станок петровской эпохи и издания из собраний французских просветителей Вольтера и Дидро.



Фото: hermitagemuseum.org/ Поделиться Поделиться





7 декабря в Эрмитаже откроются сразу две выставки для библиофилов. В рамках года Петра Великого музей представит в Арапском зале проект «Книги, напечатанные в годы царствования Петра Великого». Вы увидите книги, напечатанные в 1689–1725 годах, типографский станок той эпохи и гравюры. А также сможете проследить, какой разнообразной стала печатная продукция в России и как изменился шрифт в рамках петровской реформы.



В Эрмитаже замечают, что реформы и просветительские идеи Петра были призваны нивелировать «отставание» России в развитии, которое сложилось в крайне сложном для государства XVII веке. В русской истории он остался как «бунташный» и отмечен Смутой, сменой власти, бунтами и интервенцией. Первый император России считал, что «обучение русских людей» должно помочь форсированному развитию страны.



Организаторы выставки разделяют печатные издания, появившиеся в период правления Петра, на три группы. Первая — религиозные книги, которые по-прежнему печатали церковнославянским шрифтом, и светские издания политического и научного толка, которые набирали кириллицей. Вторая категория — книги, которые печатали за границей иностранцы на русском языке. В них шрифт представлял собой комбинацию славянских и западноевропейских литер. И третья группа — издания, которые печатали в России специально разработанным «гражданским» шрифтом по новой издательской программе. Именно их и можно считать в полной мере «петровскими». Петровская реформа шрифта включала изменение графики, упразднение некоторых букв, введение арабских цифр. Большую роль стало играть изобразительное сопровождение текста — теперь издания часто иллюстрировали гравюрами на меди. И конечно, важную роль в распространении книг в первой четверти XVIII века сыграл тот факт, что тексты в них были на разговорном русском языке.



Фото: hermitagemuseum.org/ Поделиться Поделиться





Другой «книжный» проект Эрмитаж посвятит библиотекам и эпохе коллекционирования книг, начавшейся с увлечения Екатерины II. Выставка «Для любителей отечественной учености и просвещения. Эрмитажная и Публичная библиотеки. 1762–1862» расположится в Двенадцатиколонном зале.



Екатерина II, увлеченная идеями Просвещения, активно покупала книги. При ней собрание печатных изданий перестало помещаться в отведённых залах, и в 1795 году была основана Публичная библиотека. Уже в начале следующего столетия открылась Императорская публичная библиотека, которая была одновременно книгохранилищем и музеем, для которого приобретали редкие издания. На выставке вы увидите сто пятьдесят экспонатов, среди которых будут те самые редкости, включая западноевропейские и российские книги и рукописи. Над проектом совместно работали Эрмитаж и РНБ.



Выставка «Книги, напечатанные в годы царствования Петра Великого» пройдёт в Арапском зале Зимнего дворца с 7 декабря 2022 по 29 января 2023.

Выставка «Для любителей отечественной учености и просвещения. Эрмитажная и Публичная библиотеки. 1762 — 1862 г.г.» пройдёт в Двенадцатиколонном зале с 7 декабря 2022 по 12 марта 2023.

6+

Анастасия Семенович

