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    В «Приюте комедианта» покажут настоящую, очищенную от мишуры, историю Щелкунчика

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    10, 11 и 30, 31 декабря в театре «Приют комедианта» состоятся премьерные показы спектакля «Щелкунчик». Создатели обещают лихо закрученный сюжет, где сны случаются во сне, а одни сюжеты в других сюжетах.

    Фото: пресс-служба театра
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    Режиссер Виталий Любский обращается к главному европейскому новогоднему и рождественскому хиту — истории о Щелкунчике. Создатель истории о Щелкунчике — немецкий автор Эрнст Амадей Гофман (1816), а в 1844 его переработал в романтическом ключе Александр Дюма-отец. Именно на основе этой переработки Петр Чайковский и Мариус Петипа создали балет «Щелкунчик», который во многом затмил славу литературного первоисточника. Музыка Чайковского и ежегодные декабрьские театральные показы стали настоящими символами зимних праздников.

    Виталий Любский решает обратиться к добалетному Щелкунчику, более мрачному и тревожному. «Приготовьтесь, мы расскажем ту самую историю «Щелкунчика», которую на полтора столетия скрыли от зрителей за мишурой уютных рождественских сказочных сюжетов и блеском елочных игрушек».

    Зрители смогут вслед за девушкой Мари отправиться в мир Крысиного короля, чтобы вновь поверить в торжество добра над злом. В этом Мари и зрителю будет помогать странник, сказочник и рассказчик Дроссельмейер, который хранит в своём чемоданчике лекарство от зла, повышающее иммунитет слушателей и зрителей к невзгодам совсем несказочной, реальной жизни.

    За сценографию отвечает Александр Якунин, художником по костюмам стала Ирина Арлачёва. Режиссером по пластике выступил Павел Мансуров.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: пресс-служба театра

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