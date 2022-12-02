    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -10

    0 м/с, штиль

    780мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.15eur63.83

    В прокат выходит драма с Ингеборгой Дапкунайте и Татьяной Друбич

    390
    обсудить
    Фото: wnfilms.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    С 8 декабря в кино фильм Татьяны Дондурей «Рядом». Премьера состоялась на Международном кинофестивале в Роттердаме. В центре внимания — молодая талантливая архитектор Кира (Екатерина Ермишина), занимающаяся реновацией Москвы, и её партнер (Илья Маланин). Они уже готовы к успешной и счастливой жизни, как вдруг трагедия переворачивает все с ног на голову. И героине приходится меняться, как меняется её Москва. «Я хочу почувствовать, что меня тоже можно любить», — говорит она.

    ПоделитьсяПоделиться

    В фильме снялись также Ингеборга Дапкунайте и Татьяна Друбич. А дочь Татьяны, Анна Друбич, написала для фильма музыку.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: wnfilms.ru/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close