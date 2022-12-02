В прокат выходит драма с Ингеборгой Дапкунайте и Татьяной Друбич

С 8 декабря в кино фильм Татьяны Дондурей «Рядом». Премьера состоялась на Международном кинофестивале в Роттердаме. В центре внимания — молодая талантливая архитектор Кира (Екатерина Ермишина), занимающаяся реновацией Москвы, и её партнер (Илья Маланин). Они уже готовы к успешной и счастливой жизни, как вдруг трагедия переворачивает все с ног на голову. И героине приходится меняться, как меняется её Москва. «Я хочу почувствовать, что меня тоже можно любить», — говорит она.
В фильме снялись также Ингеборга Дапкунайте и Татьяна Друбич. А дочь Татьяны, Анна Друбич, написала для фильма музыку.
16+
Федор Дубшан