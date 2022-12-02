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    В кино — комедия о начинающем писателе с Меган Фокс и Оскаром Айзеком

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    Фото: paradisegroup.ru/
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    8 декабря в прокат выходит комедия Брайана Петсоса «Большой золотой слиток». По сюжету, начинающего писателя Сэмюэла Листона случайно сбивает на своем авто харизматичный богач Флойд Деверо (Энди Гарсия). Обрадованный такой удаче Деверо приглашает Листона пожить у себя и написать свою биографию, полную тайн и неожиданных поворотов. В процесс вмешиваются жена (Меган Фокс) и другие домочадцы Деверо, появляются гости из его темного прошлого — и написание книги превращается в полнейший хаос.

    Фото: paradisegroup.ru/
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    Сам Петсос определил жанр фильма как «умная комедия» и рассказал, что вдохновляли его работы Уэса Андерсона, братьев Коэн и Дэвида Линча. Продюсером картины стал актер Оскар Айзек; он же сыграл в фильме одну из ролей второго плана.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: paradisegroup.ru/
    Фото: paradisegroup.ru/

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