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    В прокате — новая корейская драма о мести

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    Фото: кадр из фильма
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    8 декабря в кино — премьера картины корейского режиссра Ли Иль-хёна «Помнить». По сюжету, главный герой, старик с деменцией (Ли Сон-мин), вытатуировал себе на пальцах имена коллаборационистов, которые во время японской оккупации погубили его семью. При помощи молодого человека (Нам Джу-хёк, «Невеста речного бога») он отправляется в путешествие, чтобы отомстить им всем.

    Премьерный фильма прошла на 42-м Международном кинофестивале на Гавайях. По словам режиссера, кино призвано преодолеть разрыв между поколениями. В этом ему должны помочь сцены погонь, убийств и выразительные спецэффекты: например, пятидесятитрехлетний Ли Сон-мин в гриме был так убедителен, что посторонние принимали его за восьмидесятилетнего старика.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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