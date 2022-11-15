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    «Чуть не задохнулись». С утра пораньше петербуржцев снова атакует загадочный запах

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    Жители Петербурга 15 ноября снова жалуются на смрад, который особенно сильно ощущается ночью и утром. По словам горожан, тяжелее дышится в южных районах.

    «Сегодня ночью вообще чуть не задохнулись. Закрыли все окна», — рассказал 15 ноября «Фонтанке» мужчина, живущий рядом с Парком Победы. О «невыносимой вони, похожей на запах помойки или газа», рассказывают также жители Васильевского острова. «Сильный запах сероводорода — канализации» не остался незамеченным и в районе улицы Коммуны.

    Корреспонденты «Фонтанки» подтверждают: на проспектах Космонавтов и Славы утром пахло действительно неприятно. «Фонтанка» направила запрос в комитет по природопользованию.

    Такие жалобы от петербуржцев поступают не впервые. В конце октября в Московском и Фрунзенском районах даже организовали мониторинг воздуха.

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