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    В Московском и Фрунзенском районах, где горожане жаловались на странный запах, проводят мониторинг воздуха

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    4 комментария

    Наибольшее количество жалоб на неприятный запах поступает из Московского района, но также много обращений из Фрунзенского и Невского районов. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по природопользованию 25 октября.

    В районы отправили передвижную лабораторию. Специалисты будут проводить мониторинг воздуха на содержание загрязняющих веществ, чтобы определить причину.

    На смрад, похожий на запах мусорных свалок, жаловались читатели «Фонтанки» именно из Московского и Фрунзенского районов. Также на него обратили внимание на Васильевском острове.

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    Комментарии 4

    27564035625 Окт 2022 в 16:54
    Так была же светлая идея по вывозу мусора в Архангельскую область. Не прокатило?
    +0−0
    28003519725 Окт 2022 в 15:24
    Ура, наконец и Питер почувствует всю прелесть Гатчинской свалки, от которой задыхалась все лето Гатчина.
    Почему раньше не воняло, а теперь воняет?! Так на прошлой неделе на мусорной свалке Новый Свет Эко произоло обрушение северного откоса и обнажилось нутро, ветер последние две недели то западный, то южный, поэтому вонь до Питера и долетает.
    Жителям Гатчины уже пол года делают "мозги" местная и администрация и губернатор, то источник запаха найти не могут, то ничего сделать не могут, потому что нет полномочий и т.д.
    Если хочется поглубже окунутся в эту тематику, добро пожалавать в группу вк ЭКО - ГАТЧИНА, на стене группы все написано, так же есть чат в группе, когда начинает вонь накрывать Гатчину интересно почитать реакцию людей на происходящее.
    Так что всем Здоровья, Мира и Любви!
    +1−0
    hedgehog_25 Окт 2022 в 15:19
    через месяц после проведенного мониторинга выяснится, что превышения загрязняющих веществ не выявлено.
    а на вонь нормативов нет.
    да воняет - и ничего нельзя сделать, только отнестись с пониманием и потерпеть
    вспоминаются многолетние страдания свежепонаехавшей части илитного приморского раена от свалки и не менее илитныхЪ коломяг от асфальтового завода непомню которого
    +0−0
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