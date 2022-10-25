В Московском и Фрунзенском районах, где горожане жаловались на странный запах, проводят мониторинг воздуха

Наибольшее количество жалоб на неприятный запах поступает из Московского района, но также много обращений из Фрунзенского и Невского районов. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по природопользованию 25 октября.



В районы отправили передвижную лабораторию. Специалисты будут проводить мониторинг воздуха на содержание загрязняющих веществ, чтобы определить причину.



На смрад, похожий на запах мусорных свалок, жаловались читатели «Фонтанки» именно из Московского и Фрунзенского районов. Также на него обратили внимание на Васильевском острове.

