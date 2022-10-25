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    «Как от мусорных свалок». Петербуржцы жалуются на странный запах в разных районах города

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    20 комментариев

    В нескольких районах Петербурга во вторник, 25 октября, витает странный запах. На него жалуются горожане, а корреспонденты «Фонтанки» подтверждают.

    Судя по всему, сильнее смрад ощущается на юге города — например, в Московском и Фрунзенском районах.

    «Как от мусорных свалок. Оставила на ночь окно открытым, утром в квартире невозможно было находиться», — говорит местная жительница.

    Также запах чувствуется на Невском проспекте, Петроградской стороне, Ленинском проспекте, проспектах Славы и Космонавтов (там — уже несколько дней). Вечером субботы горожане обратили на него внимание на Васильевском острове — говорят, он есть и сейчас, напоминающий сероводород или бытовой газ.

    «Такая вонь исходила и из вентиляции в метро в вагоне (от «Василеостровской» вплоть до «Дыбенко»). Мало того, в районе метро «Улица Дыбенко» такая вонь стоит раз в неделю точно, плюс добавляются запахи горения», — рассказывает петербурженка.

    «Фонтанка» направила запрос в комитет по природопользованию.

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    Комментарии 20

    Джастис25 Окт 2022 в 11:30
    Невский район, правый берег. Почти каждую ночь ужасный запах, похожий на гарь. Как будто ночью что - то жгут или выпускают запрещенные сбросы с предприятий. Приходится закрывать окно и задыхаться в духоте от раскаленных батарей. Живем как в аду.
    +0−0
    27503938225 Окт 2022 в 11:26
    "Там Русью пахнет"
    +0−0
    AndrewBarsik25 Окт 2022 в 11:26
    Гниет разложившийся госаппарат
    +1−0
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