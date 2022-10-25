«Как от мусорных свалок». Петербуржцы жалуются на странный запах в разных районах города

В нескольких районах Петербурга во вторник, 25 октября, витает странный запах. На него жалуются горожане, а корреспонденты «Фонтанки» подтверждают.
Судя по всему, сильнее смрад ощущается на юге города — например, в Московском и Фрунзенском районах.
«Как от мусорных свалок. Оставила на ночь окно открытым, утром в квартире невозможно было находиться», — говорит местная жительница.
Также запах чувствуется на Невском проспекте, Петроградской стороне, Ленинском проспекте, проспектах Славы и Космонавтов (там — уже несколько дней). Вечером субботы горожане обратили на него внимание на Васильевском острове — говорят, он есть и сейчас, напоминающий сероводород или бытовой газ.
«Такая вонь исходила и из вентиляции в метро в вагоне (от «Василеостровской» вплоть до «Дыбенко»). Мало того, в районе метро «Улица Дыбенко» такая вонь стоит раз в неделю точно, плюс добавляются запахи горения», — рассказывает петербурженка.
«Фонтанка» направила запрос в комитет по природопользованию.