Академик расскажет, какие берестяные грамоты нашли в 2022 году

Во всем славянском мире берестяные грамоты были только у русских — во всяком случае, найдены только древнерусские письменные источники. Что открыли раскопки этого сезона, расскажет онлайн академик Алексей Гиппиус. Бесплатно. 12+

Наши предки брали бересту и заостренным предметом выцарапывали буквы. В других краях люди писали, например, на дощечках. Бытовые записи удивительно похожи по содержанию и форме что у русичей, что, например, у древних жителей территории Норвегии. Правда, были и важные отличия. Алфавит, который использовали в берестяных грамотах, был создан изначально для записи христианских текстов, говорит академик Гиппиус, специалист в области древнерусского языка и культуры Древней Руси и текстологии древнерусской литературы. И вообще-то, «сакральный» алфавит не должен был применяться для «низких» бытовых записок. Но получилось наоборот: человек, который научился читать церковные книги, использовал этот навык, чтобы приветствовать родственников в соседнем поселении или составить список должников.

«Тридевять ангелов, тридевять архангелов, избавьте раба Божия Михея от лихорадки молитвами святой Богородицы», — написал в 1220-х годах кто-то (может, и не сам Михей) на бересте заговор-молитву. «Поехали мы, господин, на Кострому. Юрий с матерью нас, господин, завернул назад…» — сокрушался некто о неудавшейся поездке в Кострому в 1380-х. Сами эти грамоты (виртуально) и их перевод можно увидеть на сайте gramoty.ru, который создал Алексей Гиппиус с коллегами.



Алексей Алексеевич каждый год по традиции выступает с «берестяной» лекцией — есть возможность присоединиться к слушателям: 8 ноября будет трансляция на YouTube, на канале Института славяноведения РАН. Начало в 18:30.

