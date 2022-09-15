Все вокруг болеют странным ОРВИ: как не заразиться

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Десятки тысяч петербуржцев прямо сейчас болеют странным ОРВИ. Ковид ли это, вернувшийся грипп, или просто простуда — часто непонятно. Чиновники говорят о стабилизации. А койки для детей и места в реанимации и на ИВЛ тем временем заполняются. «Фонтанка» пыталась понять, как уберечься от заразы.

«У нас весь отдел уже на удаленке. Все перезаражались: температура, слабость, насморк», «ребенок начал учиться, а через неделю слег с устойчивой температурой, расстройством кишечника и сыпью», — рассказывают читатели «Фонтанки»



«Цифры по COVID-19 и ОРВИ стабильные. Сейчас около 52 тысяч человек под медицинским наблюдением. Какого-то сильного роста нет», — заверили «Фонтанку» в комитете по здравоохранению.

Председатель комздрава Дмитрий Лисовец и вовсе отчитывался две недели назад о снижении всех показателей распространения инфекции и пройденном пике коронавируса в Петербурге. Тогда он говорил 53 тысячах пациентов с ОРВИ, ковидом и пневмониями. То есть сейчас число заболевших снова как в конце августа.

5 сентября власти начали сворачивать койки. А 14-го начали обратный процесс. Шесть десятков мест открыли в детской городской клинической больнице № 5 им. Филатова. Туда отправляют детей с COVID-19 и подозрением на него. На 358 «ковидных» койках лежат уже больше 270 ребят. В этой категории пациентов растет спрос на «красные зоны».



В прошлом году до конца сентября в Петербурге из-за заболевших школьников на дистанционный формат обучения перевели больше 100 классов. В этом году действует политика открытых школ, которая дает свои плоды.

«За прошедший год в большинстве стран не реализованы меры, которые могли бы реально сделать школы более безопасными во время продолжающейся пандемии COVID-19. В 2022 году во всем мире регистрируется рост госпитализаций детей с COVID-19 и рост детской смертности», — отметил врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.



Всего на ковид работают 10 городских стационаров. Из 2 612 коек накануне были заняты 2 147. В реанимациях «красных зон» — 199 человек. В том числе 64 на ИВЛ. По этой статистике тоже рост. Для сравнения — 16 августа на ИВЛ было 23 человека, 25 августа — 53.



Петербургский Роспотребнадзор и комитет по здравоохранению рекомендуют петербуржцам соблюдать меры предосторожности, которые помогут уберечься и уберечь людей вокруг от ОРВИ и ковида.



Во-первых, важно защитить себя от тяжелого течения болезни с помощью вакцинации. Рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода. Регулярная ревакцинация помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета. Вакцинация от гриппа также стартовала в Петербурге.



Во-вторых, в Петербурге рекомендованы маски в общественных местах. Не стоит пренебрегать этой рекомендацией. В переполненных вагонах метро и другом общественном транспорте они позволяют снизить риск заражения. А лучше и вовсе минимизировать контакты на время подъема заболеваемости.

Если все же заболели, то при плохом самочувствии надо избегать контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Надо оставаться дома, взять больничный и не выходить на работу. Если заболел ребенок — не отправлять его в школу, чтобы он там всех не заразил.



При этом важно не заниматься самолечением. Лекарства надо принимать только по назначению врача. Если вы почувствовали, что симптомы болезни нарастают, надо немедленно обратиться за медицинской помощью. Вызвать врача или скорую. А находясь дома, надо регулярно проветривать помещение. Наиболее эффективный способ — сквозной, когда одновременно открыты противоположные окна.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

