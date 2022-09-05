Ковид, прощай: Петербург начал сворачивать коронавирусные койки

Власти Петербурга начали сворачивать койки в «красных зонах». Пик новой волны пройден, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Как сообщили в комздраве 5 сентября, в госпитале для ветеранов войн выведено 70 инфекционных коек и еще 112 коек в детской больнице им. Филатова.

«Наша задача - поддерживать запас свободных коек на уровне примерно 20%. На сегодняшний день мы соответствуем этому требованию», - объяснил Лисовец.