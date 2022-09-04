В Петербурге падают число госпитализаций и смертей от коронавируса. Но с началом учебного года может начаться подъём

В Петербурге за последние сутки в больницы попали 172 человека с COVID-19. Об этом говорится в перечне показателей эпидемиологической ситуации, опубликованной 4 сентября на сайте Смольного.



Число госпитализаций чуть выше, чем за предыдущий день (165). Однако по итогам недели все еще наблюдается спад. За семь последних дней госпитализировано 1 318 человек, что на 14% меньше, чем за предыдущую неделю, следует из данных проекта COVID-19.SPb.monitoring.

