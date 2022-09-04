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    COVID-19

    В Петербурге падают число госпитализаций и смертей от коронавируса. Но с началом учебного года может начаться подъём

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    В Петербурге за последние сутки в больницы попали 172 человека с COVID-19. Об этом говорится в перечне показателей эпидемиологической ситуации, опубликованной 4 сентября на сайте Смольного.

    Число госпитализаций чуть выше, чем за предыдущий день (165). Однако по итогам недели все еще наблюдается спад. За семь последних дней госпитализировано 1 318 человек, что на 14% меньше, чем за предыдущую неделю, следует из данных проекта COVID-19.SPb.monitoring.

    Число выявленных случаев коронавируса в Северной столице за неделю также падает: 22 928 против 30 569 (-25%). Скончалось за неделю на 8% меньше: 116 против 126. «Пока спад», — резюмирует в сводке автор проекта Алексей Куприянов. Однако, по мнению аналитика, с началом учебного года заболеваемость снова может пойти в рост.

    По данным Смольного, сейчас на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 2 158 человек. Из них 192 в реанимации и 56 подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 и подозрением на COVID-19 находится 27 311 человек.

    В России число заболевших ковидом за сутки превысило 48 тысяч — на 9 тысяч больше, чем неделю назад.

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