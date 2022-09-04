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    COVID-19

    Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 48 тысяч — на 9 тысяч больше, чем неделю назад

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    Число выявленных случаев коронавируса в России снизилось по сравнению со вчерашним показателем, как обычно и бывает в выходные, но по сравнению с прошлой неделей рост значительный. То есть заболеваемость продолжает идти вверх.

    Как сообщает 4 сентября оперштаб по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в стране зафиксировано 48 042 заболевших COVID-19. Накануне сообщалось о 51 699, а неделю назад, 30 августа, — о 37 067 заболевших. То есть рост неделя к неделе составляет почти 9 тысяч.

    Летальную статистику за сутки пополнили 87 человек (накануне 93, а 30 августа — 94). Были госпитализированы 2 239 человек (соответственно 3 849 и 4 673), выздоровели 35 732 (38 380 и 36 729)

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    В Петербурге за минувшие сутки выявлено 3 018 новых заражений (накануне 3 013), подтверждено 17 смертей (накануне 11). Госпитализированы 106 человек (166), выздоровели 2 623 (2 176). Город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (5 163).

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