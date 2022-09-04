Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 48 тысяч — на 9 тысяч больше, чем неделю назад

Число выявленных случаев коронавируса в России снизилось по сравнению со вчерашним показателем, как обычно и бывает в выходные, но по сравнению с прошлой неделей рост значительный. То есть заболеваемость продолжает идти вверх.



Как сообщает 4 сентября оперштаб по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в стране зафиксировано 48 042 заболевших COVID-19. Накануне сообщалось о 51 699, а неделю назад, 30 августа, — о 37 067 заболевших. То есть рост неделя к неделе составляет почти 9 тысяч.

