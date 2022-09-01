Коронавирусная переменная. Заставит ли «кентавр» вернуть в петербургские школы удалёнку

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Впервые за последние два года День знаний в Петербурге прошёл в расслабленном коронавирусном режиме. Родителей вместе с детьми пустили в школы. Однако выдыхать рано, уверены в Роспотребнадзоре. Пока классов на дистанте в городе нет, их появление будут пытаться предотвратить.

С утра у 165-й школы на Комендантском проспекте стояла толпа родителей и детей. Несмотря на то что из-за непогоды линейку перенесли в актовый зал и взрослым разрешили зайти внутрь, пандемийные привычки оказались сильнее. Мамы и папы группировали детей на фоне школы рядом с козырьком от трансформаторной будки и фотографировали. Промерзшие первоклашки требовали от бабушек варежек, самые закалённые из мам рискнули в аномально холодный день выйти в свет в коротких юбках без колготок.



На входе в школу встречали полицейские, ожидали приезда губернатора. «Если приедет чёрный «Майбах», это Беглов», — экспертно заметил мальчик лет десяти у окна. Температуру ни школьникам, ни родителям не измеряли, не было видно и антисептиков. В актовом зале выстроились семь первых классов с родителями и чиновниками, ни у кого из них не было масок. Картина как в допандемийные времена. Но всё же часть ограничений в школах сохранится.

«По утрам будет обязательное измерение температуры, обязательный осмотр. Ведь мы и внешне можем увидеть какие-то признаки недомоганий. Также остаётся ограничение для прохода взрослых на массовые праздники в закрытых помещениях, сегодня было исключение. Это не запрет, но ограничение сохраняется», — отметила директор 165-й школы Ирина Безбородая. По её словам, в учреждении пока нет заболевших.



«Оптимизировать» посещение родителями школьных мероприятий просила и представитель Роспотребнадзора Петербурга Полина Слесаренко на пресс-конференции в канун Дня знаний. Ведь детские и «учебные» коллективы являются одними из главных источников заражения не только COVID-19, но и другими ОРВИ. Хоть Петербург и прошёл пик шестой волны, с началом учебного года ситуация может измениться.

Так, в прошлом году ещё до конца сентября из-за заболевших школьников на дистанционный формат обучения перевели больше 100 классов. Сделать передышку позволили длинные осенние каникулы. После Нового года ещё жестче ударил «омикрон». В январе в Петербурге был поставлен абсолютный рекорд по удалёнке, дистанционно учились больше 4000 классов. В итоге учеников 7–11-х классов централизованно перевели на дистанционное обучение, после чего карантинная статистика резко пошла на спад.



По информации главврача детской больницы им. Филатова Людмилы Исанкиной, сейчас в учреждении проходит лечение 141 ребенок с подтвержденным COVID-19, в среднем в день привозят по 30 новых пациентов. Но в реанимацию, по сравнению с прошлыми волнами, попадают в 3–4 раза меньше детей. Чаще всего болеют дети до 3 лет.

В комитете по образованию добавили, что новый учебный год начался без классов на карантине. Из-за ковида, гриппа и ОРВИ 2 сентября не смогут присутствовать на уроках 83 ребёнка. Смешанный формат обучения выбрали 173 семьи. Именно на него надеются власти в случае эпидподъёма.



«Остаётся смешанный формат обучения. Он показал свою актуальность во время подъёма заболеваемости, нас это спасало. Родители принимали решение оставить ребёнка дома, если в семье кто-то болеет, и потом по мере улучшения семейной-домашней ситуации ребенка возвращали в школу», — прокомментировала «Фонтанке» председатель комитета по образованию Наталия Путиловская. Она также напомнила, что согласно 121-му постановлению правительства Петербурга 80% сотрудников школ должны быть вакцинированы. «Мы эту цифру даже немножко превысили, у нас было 84%», — добавила она.



В комитете по здравоохранению уточнили, что в школу без справки от педиатра не будут приниматься дети, которые отсутствовали более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней). «Если родитель отправляет в школу ребенка с легким ОРВИ, он должен понимать несколько вещей: коронавирусная инфекция у детей протекает как ОРВИ и распространение ее в закрытом коллективе молниеносно. Дети до 12 лет не защищены вакциной, поэтому иммунологическая прослойка среди младших школьников мала и это необходимо помнить. Очень важно оставить ребенка с признаками ОРВИ дома и не водить в образовательное учреждение!» — отметила начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.



По данным Смольного, в Петербурге болеют коронавирусом около 30 тысяч человек, а вместе с ОРВИ, пневмониями и подозрениями на COVID-19 — 53 тысячи горожан.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

