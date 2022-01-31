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В петербургских школах установлен абсолютный максимум по удалёнке. На карантин закрыты больше 4000 классов

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 4 145 классов в 438 школах Петербурга учатся удалённо. Это почти пятая часть всех классов в городе и абсолютный максимум с начала пандемии. Карантинные классы есть в каждой второй городской школе.

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Как сообщает пресс-служба комитета по образованию 31 января, также закрыты 168 групп в 78 детских садах.

Начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская уточнила на пресс-конференции в ТАСС, что на обучении с применением дистанционных технологий находятся уже практически 20 % классов, которые работают в Петербурге.

«Мы занимаем жесткую позицию. Если выявлен ребенок с признаками заболеваемости, если температура выше 37,5 градуса, то он обязательно отправляется домой», — отметила Грубская. Она назвала это «утренним фильтром». По её словам, если в классе выявляют случаи ковида, то класс изолируется на 7 дней.

Неделей ранее удалённо учились 2 000 классов, власти не собирались закрывать школы и централизованно переводить учеников на карантин.

В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость среди детей на четвертой неделе января увеличилась на 210 %.

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Комментарии (7)

Флуктуация
Но все равно все школы, сады и кружки не закроют. Я понимаю, что властям пофиг на здоровье детей. Но родителям вроде бы должно быть не пофиг? Зачем оправлять ребенка в школу и в секции, если такая заболеваемость? Неспособность нынешних яжемамок побыть дома с якобы любимыми деточками поражает(
PapaKarlo
Карантин в классе - хорошо придумали в этом году. Иди домой, сиди дома бездельничай неделю. А что делать родителям? Брать отпуск или нанимать сиделку за несмышлеными малолетками?
polinmole
О чем это говорит? О том, что в тех школах, где карантина нет - безответственные директора, которых надо увольнять.
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