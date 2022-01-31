В петербургских школах установлен абсолютный максимум по удалёнке. На карантин закрыты больше 4000 классов

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию 31 января, также закрыты 168 групп в 78 детских садах.



Начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская уточнила на пресс-конференции в ТАСС, что на обучении с применением дистанционных технологий находятся уже практически 20 % классов, которые работают в Петербурге.



«Мы занимаем жесткую позицию. Если выявлен ребенок с признаками заболеваемости, если температура выше 37,5 градуса, то он обязательно отправляется домой», — отметила Грубская. Она назвала это «утренним фильтром». По её словам, если в классе выявляют случаи ковида, то класс изолируется на 7 дней.