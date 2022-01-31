Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в Петербурге крайне тяжелая, дети заболевают тысячами

«Эпидемиологическая ситуация в городе Петербурге крайне тяжелая, — заявила Ирина Катаева 31 января на пресс-конференции в ТАСС. — Максимально интенсивный рост начался у нас со второй недели января. И, по отношению к первой, увеличился на 80 %. На четвертой календарной неделе, если сравнивать с третьей неделей, увеличился на 111,5 %».
По ее словам, заболеваемость растет во всех клинических формах: с симптомами ОРВИ больных, по сравнению с третьей неделей, стало больше на 102 %. Бессимптомные формы увеличились на 224 %. Пневмонии, и это пока радует,— рост на 10,5 %. Но есть тревожные данные по детям.
«Заболеваемость на четвертой неделе среди детей увеличилась на 210 %. Если на третьей неделе заболело чуть больше 8000 детишек, то на четвертой это более 25 тысяч детей. Доля детей среди больных на четвертой неделе увеличилась на 29 % (против 19 % на третьей неделе). Заболеваемость пневмониями выросла на 54 % у детей, заболеваемость с проявлениями ОРВИ — на 195 %. Бессимптомные формы выросли на 448,5 %».
Накануне «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге «омикрон» заполняет красные зоны, а по домам сидят 90 тысяч с ковидом.