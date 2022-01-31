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Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в Петербурге крайне тяжелая, дети заболевают тысячами

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет на десятки и сотни процентов, среди заразившихся очень много детей, заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

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«Эпидемиологическая ситуация в городе Петербурге крайне тяжелая, — заявила Ирина Катаева 31 января на пресс-конференции в ТАСС. — Максимально интенсивный рост начался у нас со второй недели января. И, по отношению к первой, увеличился на 80 %. На четвертой календарной неделе, если сравнивать с третьей неделей, увеличился на 111,5 %».

По ее словам, заболеваемость растет во всех клинических формах: с симптомами ОРВИ больных, по сравнению с третьей неделей, стало больше на 102 %. Бессимптомные формы увеличились на 224 %. Пневмонии, и это пока радует,— рост на 10,5 %. Но есть тревожные данные по детям.

«Заболеваемость на четвертой неделе среди детей увеличилась на 210 %. Если на третьей неделе заболело чуть больше 8000 детишек, то на четвертой это более 25 тысяч детей. Доля детей среди больных на четвертой неделе увеличилась на 29 % (против 19 % на третьей неделе). Заболеваемость пневмониями выросла на 54 % у детей, заболеваемость с проявлениями ОРВИ — на 195 %. Бессимптомные формы выросли на 448,5 %».

Накануне «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге «омикрон» заполняет красные зоны, а по домам сидят 90 тысяч с ковидом.

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Комментарии (63)

Swebaka
Все дружно подхватили мантру про дырочки в масках и размеры вируса, а так же о бессимптомных. Сходите в библиотеку, возьмите учебник 50-какого-то года и почитайте. Печально, что из-за бездействия и расхлябанности властей в народе прорастают "тёмные времена" (
А13579
«Бессимптомные формы увеличились на _____%.» Сюда можно вставить любую цифру, всё равно это никак не проверить.
fw252
да, школы пора закрывать на карантин. Увы.
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