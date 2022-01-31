Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в Петербурге крайне тяжелая, дети заболевают тысячами

«Эпидемиологическая ситуация в городе Петербурге крайне тяжелая, — заявила Ирина Катаева 31 января на пресс-конференции в ТАСС. — Максимально интенсивный рост начался у нас со второй недели января. И, по отношению к первой, увеличился на 80 % . На четвертой календарной неделе, если сравнивать с третьей неделей, увеличился на 111,5 % ».



По ее словам, заболеваемость растет во всех клинических формах: с симптомами ОРВИ больных, по сравнению с третьей неделей, стало больше на 102 % . Бессимптомные формы увеличились на 224 % . Пневмонии, и это пока радует,— рост на 10,5 % . Но есть тревожные данные по детям.

