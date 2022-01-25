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Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

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Карантин в петербургских школах бьёт рекорды. Вице-губернатор Потехина объяснила, почему власти не вводят полный дистант

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение отправлены более 2000 классов в Петербурге. Ещё вчера удалённо учились 1000 классов.

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Как заявила вице-губернатор Ирина Потехина 25 января, 65 тысяч петербургских школьников находятся дома. В это число входят заболевшие дети (4500 человек), ученики на смешанном и дистанционном обучении. Всего же в школах Петербурга обучаются 550 тысяч детей.

предоставлено аппаратом вице-губернатора Ирины Потехиной

«Больше 10 процентов детей по тем или иным причинам учатся дома. Тем не менее классы, которые уходят на удалёнку, у нас есть меньше, чем в половине школ. Поскольку большая половина школ работает в полноценном режиме, мы сохраняем очное обучение», — прокомментировала Потехина.

В детских садах, по словам вице-губернатора, стабильная ситуация. Учреждения продолжают работать в обычном режиме.

Смольный сегодня ужесточил коронавирусные ограничения. С 28 января на дистанционный формат уйдут все кружки и секции, которые расположены вне школ. Также для несовершеннолетних до 13 февраля закрыт вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (27)

Alex1234567
Класс сына на дистанте уже вторую неделю из-за одного положительного теста. За это время ни одного урока не было. Полнейшая профанация. Дети встречаются в различных местах, так как много свободного времени, родители работают. Я лично, совершенно не понимаю, как это читать.
«Родники Сибири»
А кто их дома кормить будет, родители? Или налогоплательщики бесплатными пайками?
Squaw
Дети отболели в декабре, сейчас полные классы.
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