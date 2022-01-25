Карантин в петербургских школах бьёт рекорды. Вице-губернатор Потехина объяснила, почему власти не вводят полный дистант

Как заявила вице-губернатор Ирина Потехина 25 января, 65 тысяч петербургских школьников находятся дома. В это число входят заболевшие дети (4500 человек), ученики на смешанном и дистанционном обучении. Всего же в школах Петербурга обучаются 550 тысяч детей.
предоставлено аппаратом вице-губернатора Ирины Потехиной
«Больше 10 процентов детей по тем или иным причинам учатся дома. Тем не менее классы, которые уходят на удалёнку, у нас есть меньше, чем в половине школ. Поскольку большая половина школ работает в полноценном режиме, мы сохраняем очное обучение», — прокомментировала Потехина.
В детских садах, по словам вице-губернатора, стабильная ситуация. Учреждения продолжают работать в обычном режиме.
Смольный сегодня ужесточил коронавирусные ограничения. С 28 января на дистанционный формат уйдут все кружки и секции, которые расположены вне школ. Также для несовершеннолетних до 13 февраля закрыт вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы.