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Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

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Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Правительство Петербурга внесло изменения в коронавирусное постановление № 121, ужесточив ограничения из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом 25 января в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

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С 28 января по 13 февраля на дистанционный формат переходят все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ. Это касается и государственных, и частных программ.

Временно приостанавливаются очные занятия в секциях, кружках и студиях для несовершеннолетних. Кроме того, людям младше 18 лет на этот период закрыт вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, а также на досуговые и развлекательные объекты и спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

Под запрет на этот период попало также проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием подростков младше 18 лет, за исключением тех, которые стоят в календарном плане (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).

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Комментарии (136)

bsk
Вот если бы вакцину от Ковид разработал наш Питерский институт гриппа им. А.А. Смородинцева, я бы первый побежал. А "барону" Гинцбургу - ну вообще никакого доверия.
bsk
По большому счету Беглов - только "пешка" во всей этой истории всемирного дебиизма. И он свою роль должен отработать. Порой его даже жалко становится, по причине того, что на него всех блох вешают. Пора бы ему, если у него ещё осталось чувство собственного достоинства, как у восьмого ребёнка в семье (без ехидничства и подколов) перестать слушать всю заинтересованную ( и материально, в том числе) шУшару, а реально проконсультироваться с ведущими медицинскими Светилами (не гинекологами, почвоведами, авторами патентов и не членами Единой России), а Докторами инфекционистам и Советской ещё школы. Не быть послушным шнырём. Искренне верю в доюрые намерения Дмитрича. Но совет ему - найти нормальных друзей, а не продажных.
Grend
Программа Смольного по культивации дебилов, а что можно от самих смольнинских дебилов ожидать?
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