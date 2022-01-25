Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

С 28 января по 13 февраля на дистанционный формат переходят все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ. Это касается и государственных, и частных программ.



Временно приостанавливаются очные занятия в секциях, кружках и студиях для несовершеннолетних. Кроме того, людям младше 18 лет на этот период закрыт вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, а также на досуговые и развлекательные объекты и спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.

