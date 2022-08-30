Главврач больницы Филатова рассказала, как дети болеют новым коронавирусом

Чаще всего болеют коронавирусом в новую волну маленькие дети до трех лет. Как у них проходит заболевание и какая ежедневная госпитализация в детской больнице им. Филатова в Петербурге рассказала главврач Людмила Исанкина.



В эфире канала «Санкт-Петербург» 30 августа Исанкина сообщила, что у малышей до 3 лет поднимается высокая температура, при которой могут появляться судороги, а у ряда детей развивается еще и воспалительное поражение гортани, при котором затрудняется дыхание.