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    Главврач больницы Филатова рассказала, как дети болеют новым коронавирусом

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    Чаще всего болеют коронавирусом в новую волну маленькие дети до трех лет. Как у них проходит заболевание и какая ежедневная госпитализация в детской больнице им. Филатова в Петербурге рассказала главврач Людмила Исанкина.

    В эфире канала «Санкт-Петербург» 30 августа Исанкина сообщила, что у малышей до 3 лет поднимается высокая температура, при которой могут появляться судороги, а у ряда детей развивается еще и воспалительное поражение гортани, при котором затрудняется дыхание.

    В детской больнице находится всего 141 ребенок с подтвержденным COVID-19, и в среднем в день привозят по 30 новых пациентов. Но в реанимацию, по сравнению с прошлыми волнами, попадают в 3–4 раза меньше детей.

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