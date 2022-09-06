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    Песков: Могу предположить, что Путин узнает о приговоре Сафронову из сообщений СМИ

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал комментировать приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Сам президент Путин, по его словам, вероятно, узнает об этом из СМИ.

    «Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ. Сам же я не имею права комментировать это решение суда», — цитирует Пескова 6 сентября ТАСС.

    5 сентября Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сотрудничество с чешской разведкой и шпионаж в пользу ФРГ. Ему также назначен штраф в 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения. Он может рассчитывать на УДО через 14 лет. Защита намерена обжаловать решение суда. Сафронов не признал вину. Он считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Видеорепортаж из зала суда смотрите на «Фонтанке».

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