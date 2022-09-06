Песков: Могу предположить, что Путин узнает о приговоре Сафронову из сообщений СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал комментировать приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Сам президент Путин, по его словам, вероятно, узнает об этом из СМИ.



«Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ. Сам же я не имею права комментировать это решение суда», — цитирует Пескова 6 сентября ТАСС.

