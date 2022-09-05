ТАСС: Осужденный за госизмену Сафронов может рассчитывать на УДО через 14 лет

Экс-журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого в понедельник признали виновным в госизмене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) через 14 лет. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на органы юстиции.
Собеседник агентства пояснил, что поскольку речь идёт об особо тяжком преступлении, для УДО ему надо будет отбыть не менее двух третей срока. Так, на него он может рассчитывать примерно через 14 лет. Учитывается и то, что Сафронову засчитали в срок наказания два года, проведенные им в СИЗО.
«Фонтанка» писала, что 5 сентября за сотрудничество с чешской разведкой и шпионаж в пользу ФРГ Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения.
Свою вину Сафронов не признал. По его мнению, уголовное преследование напрямую связано с журналистской работой. Защита намерена обжаловать решение суда.