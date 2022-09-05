ТАСС: Осужденный за госизмену Сафронов может рассчитывать на УДО через 14 лет

Экс-журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого в понедельник признали виновным в госизмене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) через 14 лет. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на органы юстиции.



Собеседник агентства пояснил, что поскольку речь идёт об особо тяжком преступлении, для УДО ему надо будет отбыть не менее двух третей срока. Так, на него он может рассчитывать примерно через 14 лет. Учитывается и то, что Сафронову засчитали в срок наказания два года, проведенные им в СИЗО.

