Журналист Иван Сафронов получил 22 года колонии за госизмену

Московский городской суд огласил приговор в отношении советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова. Его признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). За сотрудничество с чешской разведкой и шпионаж в пользу ФРГ ему назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 5 сентября сообщает MSK1.RU.

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Также Сафронову назначены штраф в размере 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения.

Свою вину Сафронов не признал. По его мнению, уголовное преследование напрямую связано с журналистской работой. Защита намерена обжаловать решение суда, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года у своего дома по пути на работу. В ФСБ заявили, что тот передавал представителю одной из спецслужб НАТО составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, сообщал «Коммерсантъ». Впоследствии его адвокат Иван Павлов* (внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) уточнил, что речь идёт о якобы передаче информации о поставках оружия России на Ближний Восток и Африку спецслужбам Чехии, которые действовали под руководством США.

Осенью 2021 года СМИ сообщили о новых эпизодах. Будто бы Сафронов был связан с разведкой Германии и Японии. Как сообщал «Интерфакс», дело не касалось того периода, когда Сафронов работал в «Роскосмосе». Он устроился туда в мае 2020-го, за три месяца до задержания, тогда как предъявленное ему обвинение было связано с 2015–2018 годами. До прихода в «Роскосмос», в 2010–2019 годах, Сафронов сотрудничал с «Коммерсантом» и «Ведомостями». Журналист писал о деятельности Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и освещал вопросы военно-технического сотрудничества.

По версии следствия, он передавал составляющие гостайну сведения гражданину Чехии Мартину Ларишу и немецкому политологу Дмитрию Воронину. ФСБ посчитала, что оба являлись агентами иностранных разведок. При этом, как сообщали адвокаты, у подзащитного не было доступа к гостайне. Сообщалось, что Воронин дал признательные показания, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Однако спустя время, выступая как свидетель обвинения, он сказал, что его предполагаемый сообщник занимался исключительно журналистской деятельностью и не мог знать, что передаваемые им материалы назначались для иностранных спецслужб.



Представители Генпрокуратуры запросили для Сафронова 24 года колонии строгого режима, сообщал ТАСС. Как заявил гособвинитель в ходе проходившего за закрытыми дверями процесса в Мосгорсуде, вина подсудимого в двух эпизодах государственной измены — выполнении шпионских заданий чешской и немецкой разведок — полностью доказана. «Коммерсант» писал, что 30 августа, перед началом заседания в Мосгорсуде, прокурор якобы предложил Сафронову сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины. Журналист не пошел навстречу и ответил, что «честь дороже свободы».

*Внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.