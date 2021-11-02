Ивану Сафронову вменили новый эпизод — передачу военных данных о Сирии

«Перед самым завершением расследования дела журналисту Ивану Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации «представителю чешской разведки», появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов», — сообщило ТАСС 2 ноября, ссылаясь на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

1 ноября «Фонтанка» писала, что ФСБ завершила расследование уголовного дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал ее отдельные специальные программы.



Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Позже его арестовали и предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался.

