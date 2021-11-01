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ТАСС: Расследование дела обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова завершено

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ФСБ завершила расследование уголовного дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение», — заявил собеседник агентства.

Адвокат Сафронова Дмитрий Талантов сообщил, что начал знакомиться с материалами дела.

Ранее СМИ писали, что в «Лефортово» Сафронову могли запретить переписываться с родными.

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