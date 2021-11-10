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«Интерфакс»: Российские спецслужбы имеют данные о контактах Ивана Сафронова с военным атташе Японии

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Российским спецслужбам стало известно о якобы многолетних контактах представителей военного атташата Японии в Москве с советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, обвиняемым в госизмене. Об этом 10 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В период с 2012 по 2018 год японские военные дипломаты провели в Москве с Сафроновым десятки встреч. При этом ему предварительно направлялись вопросы о планах поставок российских вооружений зарубежным странам», — цитирует собеседника информагентство.

По его данным, в 2012–2013 годах Сафронов встречался с военно-морским атташе Ниттой Хироси, который интересовался кадровыми перестановками в Минобороны РФ, содержанием контрактов, подписанных бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, техническими характеристиками МБР «Булава», поставками в Китай самолетов Су-35, подводными лодками типа «Лада», местами базирования подлодок типа «Борей» и МБР «Булава».

Также в 2013 году Сафронов якобы встречался в Москве с японским военным атташе по вопросам сухопутной обороны Исидой Хироки, который спрашивал его о модернизации российской армии, об отношениях ВС РФ с армиями АТЭС, о ситуации в ВМФ.

«Российские спецслужбы считают, что практически все японские дипломаты, встречавшиеся с Сафроновым, были представителями разведки», — заявил собеседник «Интерфакса».

Адвокат Сафронова Иван Павлов* (признан физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента) заявил ТАСС, что в материалах уголовного дела отсутствует информация о контактах его подзащитного с представителями военного атташата Японии.

* Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом.

Ранее «Фонтанка» писала, что ФСБ завершила расследование уголовного дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал ее отдельные специальные программы. В окончательном обвинении Сафронову вменили новый эпизод — передачу данных о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии политологу Демури Воронину и немецкой разведке.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Позже его арестовали и предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России якобы утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался.

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Комментарии (8)

Карабас Барабас
А если какой гражданин иностранными языками владеет? Это же кошмар, он явный шпион и иноагент, таким место в тюрьме, пожизненно. А секретную информацию, (которую уже много лет в СМИ печатают) он видимо получал входя в транс...
BobCat2
Вышли из 90-ых, чтобы попасть в 30-ые...
До 2019 года Сафонов был журналистом, а ему вменяют передачу секретной информации японской, немецкой, польской и прочим разведкам, которой у него явно быть не могло по роду деятельности. А если и была то тогда надо спросить с тех высокопоставленных военных, которые ему это разболтали... Ну и если эту информацию уже знает вся Европа и Азия, то зачем тогда секретность наводить? Сделайте процесс открытым, я первый осужу предателя, если это будет доказано фактами.
alexadmin
Пошел по стопам известного японского шпиона Берии?
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