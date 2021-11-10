«Интерфакс»: Российские спецслужбы имеют данные о контактах Ивана Сафронова с военным атташе Японии

«В период с 2012 по 2018 год японские военные дипломаты провели в Москве с Сафроновым десятки встреч. При этом ему предварительно направлялись вопросы о планах поставок российских вооружений зарубежным странам», — цитирует собеседника информагентство.

Российским спецслужбам стало известно о якобы многолетних контактах представителей военного атташата Японии в Москве с советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, обвиняемым в госизмене. Об этом 10 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, в 2012–2013 годах Сафронов встречался с военно-морским атташе Ниттой Хироси, который интересовался кадровыми перестановками в Минобороны РФ, содержанием контрактов, подписанных бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, техническими характеристиками МБР «Булава», поставками в Китай самолетов Су-35, подводными лодками типа «Лада», местами базирования подлодок типа «Борей» и МБР «Булава».



Также в 2013 году Сафронов якобы встречался в Москве с японским военным атташе по вопросам сухопутной обороны Исидой Хироки, который спрашивал его о модернизации российской армии, об отношениях ВС РФ с армиями АТЭС, о ситуации в ВМФ.



«Российские спецслужбы считают, что практически все японские дипломаты, встречавшиеся с Сафроновым, были представителями разведки», — заявил собеседник «Интерфакса».



Адвокат Сафронова Иван Павлов* (признан физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента) заявил ТАСС, что в материалах уголовного дела отсутствует информация о контактах его подзащитного с представителями военного атташата Японии.