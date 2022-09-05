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    Дело Ивана Сафронова. Видеорепортаж

    Как проходило заседание и что творилось возле здания Мосгорсуда

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    Дело журналиста Ивана Сафронова тянулось два года. Сегодня суд огласил приговор

    Городские порталы

    Мосгорсуд приговорил 32-летнего журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Также ему назначили 500 тысяч рублей штрафа. После заседания адвокаты осужденного сразу же обжаловали это решение.

    У здания суда собралась целая толпа: друзья, коллеги и активисты — они пришли, чтобы поддержать Ивана. Самые близкие не могли сдержать слез.

    На оглашение самого приговора ушло не более 10 минут. Как только судья закончил, в зале зазвучали аплодисменты и крики: «Ваня, мы тебя любим».

    — Я вас люблю, — ответил Сафронов людям, которые пришли его поддержать.

    Дело Ивана Сафронова началось летом 2020 года и вызвало резонанс в СМИ, внимание журналистов продолжает быть приковано к этому делу. Ранее наши коллеги из MSK1 объясняли, в чём суть этого дела.

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    ГосизменаМосгорсудИван Сафронов
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