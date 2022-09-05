Дело Ивана Сафронова. Видеорепортаж

Дело журналиста Ивана Сафронова тянулось два года. Сегодня суд огласил приговор

Мосгорсуд приговорил 32-летнего журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Также ему назначили 500 тысяч рублей штрафа. После заседания адвокаты осужденного сразу же обжаловали это решение.

У здания суда собралась целая толпа: друзья, коллеги и активисты — они пришли, чтобы поддержать Ивана. Самые близкие не могли сдержать слез.

На оглашение самого приговора ушло не более 10 минут. Как только судья закончил, в зале зазвучали аплодисменты и крики: «Ваня, мы тебя любим».