Дело Ивана Сафронова. Видеорепортаж

Дело журналиста Ивана Сафронова тянулось два года. Сегодня суд огласил приговор
Городские порталы
Мосгорсуд приговорил
У здания суда собралась целая толпа: друзья, коллеги и активисты — они пришли, чтобы поддержать Ивана. Самые близкие не могли сдержать слез.
На оглашение самого приговора ушло не более 10 минут. Как только судья закончил, в зале зазвучали аплодисменты и крики: «Ваня, мы тебя любим».
— Я вас люблю, — ответил Сафронов людям, которые пришли его поддержать.
Дело Ивана Сафронова началось летом 2020 года и вызвало резонанс в СМИ, внимание журналистов продолжает быть приковано к этому делу. Ранее наши коллеги из MSK1 объясняли, в чём суть этого дела.