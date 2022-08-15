    Пробки

    5/10

    usd60.9eur62.54
    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Ораниенбаум познакомит моряков и русалок на большом парусном фестивале

    452
    обсудить

    В предпоследний уик-энд августа гавань в Ломоносове превратится в очень шумное, но сказочное место: с парусниками и русалками. И то и другое — составляющие Ораниенбаумского морского фестиваля — 2022.

    Фото: vk.com/omfestival
    ПоделитьсяПоделиться

    Основой происходящего в пригороде станет регата больших парусных судов и соревнования по сапсёрфингу. Если чуть официальнее — Кубок Санкт-Петербурга по сёрфингу — 2022. На большие корабли обычный прохожий может только любоваться, а вот чтобы выйти на воду на доске с веслом, понадобится снаряжение и документы со специальной страховкой. По итогу спортсменам-победителям присвоят разряды. Эта часть фестиваля стартует в 12:00. Со зрителей — азарт и готовность болеть. Подробности всех заплывов и соревнований, а также условия участия опубликованы на официальном сайте.

    Исторические акценты на празднике расставят участники проекта «Петергофские гардемарины Петра Великого». Подростки, увлечённые XVIII веком, культурой и морским делом, прибудут на шлюпке «Штюрман Билли». Её создавали несколько лет и по всем канонам.

    Адептам искусства, красоты и косплея на морском фестивале, вероятно, понравится конкурс русалок. Обитатели морей всех полов 20 августа в 15:00 собираются у Сидоровского канала. В фантастическом дресс-коде есть послабление — «хвост желателен, но непринципиален». Так что те, кто хотели бы перевоплотиться в героев, уже пожертвовавших хвостом ради мечты, тоже будут оценены жюри. Главное — вжиться в образ. В финале конкурса участницы и участники смогут уплыть в море на волю. Всё бесплатно, но нужна регистрация.

    Вход на Ораниенбаумский морской фестиваль свободный для всех. 6+

    Ольга Минеева

    Фото: vk.com/omfestival

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close