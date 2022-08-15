Ораниенбаум познакомит моряков и русалок на большом парусном фестивале

В предпоследний уик-энд августа гавань в Ломоносове превратится в очень шумное, но сказочное место: с парусниками и русалками. И то и другое — составляющие Ораниенбаумского морского фестиваля — 2022.

Основой происходящего в пригороде станет регата больших парусных судов и соревнования по сапсёрфингу. Если чуть официальнее — Кубок Санкт-Петербурга по сёрфингу — 2022. На большие корабли обычный прохожий может только любоваться, а вот чтобы выйти на воду на доске с веслом, понадобится снаряжение и документы со специальной страховкой. По итогу спортсменам-победителям присвоят разряды. Эта часть фестиваля стартует в 12:00. Со зрителей — азарт и готовность болеть. Подробности всех заплывов и соревнований, а также условия участия опубликованы на официальном сайте .

Исторические акценты на празднике расставят участники проекта «Петергофские гардемарины Петра Великого». Подростки, увлечённые XVIII веком, культурой и морским делом, прибудут на шлюпке «Штюрман Билли». Её создавали несколько лет и по всем канонам.



Адептам искусства, красоты и косплея на морском фестивале, вероятно, понравится конкурс русалок. Обитатели морей всех полов 20 августа в 15:00 собираются у Сидоровского канала. В фантастическом дресс-коде есть послабление — «хвост желателен, но непринципиален». Так что те, кто хотели бы перевоплотиться в героев, уже пожертвовавших хвостом ради мечты, тоже будут оценены жюри. Главное — вжиться в образ. В финале конкурса участницы и участники смогут уплыть в море на волю. Всё бесплатно, но нужна регистрация.

