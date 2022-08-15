Историк расскажет, зачем люди ведут личные дневники и почему сейчас у дневников золотой век

Почему мы пишем дневник, когда нам плохо? Почему вести дневники стремились не только монархи, писатели, ученые, но и полуграмотные крестьяне? Почему блокадники записывали события карандашом? 18 августа в филиале Маяковки в «Севкабель Порту» об этом расскажет директор центра «Прожито» ЕУСПб. 16+



Исследователи дневников Николая II давали последнему российскому монарху нелестную оценку: неумен. Такое ощущение складывалось из его дневников: пишет кратко, поверхностно, «пил чай с тем-то», «разговаривал с тем-то». «На самом деле его научили вести дневник в небольших тетрадках, где было очень мало места для дневниковой записи, — поясняет историк Михаил Мельниченко, директор центра «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге.— Его просто учили записывать всю фактографию».

