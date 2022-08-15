Историк расскажет, зачем люди ведут личные дневники и почему сейчас у дневников золотой век

Почему мы пишем дневник, когда нам плохо? Почему вести дневники стремились не только монархи, писатели, ученые, но и полуграмотные крестьяне? Почему блокадники записывали события карандашом? 18 августа в филиале Маяковки в «Севкабель Порту» об этом расскажет директор центра «Прожито» ЕУСПб. 16+
Исследователи дневников Николая II давали последнему российскому монарху нелестную оценку: неумен. Такое ощущение складывалось из его дневников: пишет кратко, поверхностно, «пил чай с тем-то», «разговаривал с тем-то». «На самом деле его научили вести дневник в небольших тетрадках, где было очень мало места для дневниковой записи, — поясняет историк Михаил Мельниченко, директор центра «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге.— Его просто учили записывать всю фактографию».
Михаил Мельниченко уверен, что соцсети не вытеснят дневники, и даже считает, что сейчас у дневников золотой век. Они дают то, что не дает соцсеть: приватность. Кроме того, психологи рекомендуют в периоды депрессии вести дневник в качестве терапии — соответственно, пики ведения дневников выпадают на периоды войн и других испытаний. Примечательно, что дневник может не подпадать под общепринятые определения дневника. Например, может не быть регулярным: некоторые авторы делают перерывы в десятилетия. Может не быть приватным: большинство пишущих вполне допускают, что записи будут потом прочитаны. Может не быть даже «об авторе»: в центре «Прожито» есть дневник молодого человека, который описывал не свою жизнь, а жизнь деда, день за днем.
Лекцию «Материальность дневника: что рукопись может рассказать об авторе и его эпохе» слушаем 18 августа на Кожевенной линии, 40 д, 3-й этаж. Подробности и регистрация на сайте Маяковки в разделе «Мероприятия». Начало в 19:00.
Александра Шеромова