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    Путин: Россия ведет переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в РФ и увеличении доли китайской техники

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    17 комментариев

    В условиях международных санкций Россия планирует наращивать контакты с «надежными партнерами» — Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. В частности, на отечественном рынке может вырасти доля китайских автомобилей и индийских сетевых магазинов, заявил в среду, 22 июня, президент России Владимир Путин.

    «Несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — рассказал Путин в приветственной речи участникам Делового форума БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.

    Также президент сообщил, что в ближайшее время страны БРИКС планируют создать «надежные альтернативные механизмы международных расчетов» и международную резервную валюту.

    После введения западными странами санкций в ответ на начало спецоперации на Украине Россия заявила о переориентации в восточном направлении. В частности, в январе — мае страна увеличила товарооборот с Китаем почти на 30% и существенно нарастила поставки нефти в Индию. За первые пять месяцев 2022 года Индия купила более 40 миллионов баррелей российской нефти — примерно на 20% больше, чем за весь 2021 год.

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    Комментарии (17)

    VVM1962
    кто бы мог подумать о таком "прорыве" и вставания с колен лет пятнадцать назад?????
    Если такими темпами мы будем " прорываться", то ещё через пятнадцать лет наш кащей бессмертный будет вести переговоры об открытии северокорейских и берега слоновой кости "супермаркетов" и ввоза "техники".
    академикдон
    Надеюсь, наш, всеми любимый, вождь и учитель покажет пример. Снимет со своих могучих плеч пиджак Бриони и облачится в индийский малахай.
    SERGEY111
    Chardana Ramesh , Goa Collective и Sector 17 Market - ждемс .
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