Путин: Россия ведет переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в РФ и увеличении доли китайской техники

В условиях международных санкций Россия планирует наращивать контакты с «надежными партнерами» — Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. В частности, на отечественном рынке может вырасти доля китайских автомобилей и индийских сетевых магазинов, заявил в среду, 22 июня, президент России Владимир Путин.
«Несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — рассказал Путин в приветственной речи участникам Делового форума БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.
Также президент сообщил, что в ближайшее время страны БРИКС планируют создать «надежные альтернативные механизмы международных расчетов» и международную резервную валюту.
После введения западными странами санкций в ответ на начало спецоперации на Украине Россия заявила о переориентации в восточном направлении. В частности, в январе — мае страна увеличила товарооборот с Китаем почти на 30% и существенно нарастила поставки нефти в Индию. За первые пять месяцев 2022 года Индия купила более 40 миллионов баррелей российской нефти — примерно на 20% больше, чем за весь 2021 год.