Путин: Россия ведет переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в РФ и увеличении доли китайской техники

В условиях международных санкций Россия планирует наращивать контакты с «надежными партнерами» — Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. В частности, на отечественном рынке может вырасти доля китайских автомобилей и индийских сетевых магазинов, заявил в среду, 22 июня, президент России Владимир Путин.

«Несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — рассказал Путин в приветственной речи участникам Делового форума БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.

