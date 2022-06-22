Объемы торговли России и Китая превысил $ 65 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-мая 2022 года увеличился на 28,9% год к году, достигнув 65,81 миллиарда долларов, сообщает портал InfraNews в среду, 22 июня.
Экспорт российских товаров в Китай за первые пять месяцев года вырос на 46,5%, до 41,25 миллиарда долларов, за счет увеличения поставок минерального топлива, рыбы и рыбопродуктов, овощей, фруктов, неорганической химии и фармацевтики, а также табака и железнодорожного подвижного состава.
Импорт из Китая в Россию подрос на 7,2%, до 24,56 миллиарда долларов. Его доля при этом сокращается: если по итогам января-февраля поставки из КНР в РФ занимали около 48% совокупного товарооборота, то по итогам отчетного периода — лишь 37%.
Ранее в российском МИДе заявили, что годовой товарооборот России и Китая к концу 2022 года может достигнуть 200 миллиардов долларов. Китайские партнеры, по словам замглавы министерства Игоря Моргулова, готовы наращивать поставки, несмотря на логистические и производственные трудности.