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    Объемы торговли России и Китая превысил $ 65 млрд

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    3 комментария

    Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-мая 2022 года увеличился на 28,9% год к году, достигнув 65,81 миллиарда долларов, сообщает портал InfraNews в среду, 22 июня.

    Экспорт российских товаров в Китай за первые пять месяцев года вырос на 46,5%, до 41,25 миллиарда долларов, за счет увеличения поставок минерального топлива, рыбы и рыбопродуктов, овощей, фруктов, неорганической химии и фармацевтики, а также табака и железнодорожного подвижного состава.

    Импорт из Китая в Россию подрос на 7,2%, до 24,56 миллиарда долларов. Его доля при этом сокращается: если по итогам января-февраля поставки из КНР в РФ занимали около 48% совокупного товарооборота, то по итогам отчетного периода — лишь 37%.

    Ранее в российском МИДе заявили, что годовой товарооборот России и Китая к концу 2022 года может достигнуть 200 миллиардов долларов. Китайские партнеры, по словам замглавы министерства Игоря Моргулова, готовы наращивать поставки, несмотря на логистические и производственные трудности.

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    Комментарии (3)

    Mimic
    Так еще лет 10 назад обещали довести до 100, а теперь только 65?
    altnec
    Итого, за счет скидок, невосполнимые потери составят несколько десятков миллиардов в валюте.
    274655793
    Ну наконец то экономика растет,значит пенсии вырастут.
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