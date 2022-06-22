Объемы торговли России и Китая превысил $ 65 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-мая 2022 года увеличился на 28,9% год к году, достигнув 65,81 миллиарда долларов, сообщает портал InfraNews в среду, 22 июня.



Экспорт российских товаров в Китай за первые пять месяцев года вырос на 46,5%, до 41,25 миллиарда долларов, за счет увеличения поставок минерального топлива, рыбы и рыбопродуктов, овощей, фруктов, неорганической химии и фармацевтики, а также табака и железнодорожного подвижного состава.