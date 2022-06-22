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    Путин: Страны БРИКС создадут международную резервную валюту

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    6 комментариев

    Страны БРИКС планируют создать международную резервную валюту, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС в среду, 22 июня.

    «Совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятерки». Идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир». Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — рассказал Путин, которого цитирует сайт Кремля.

    Президент отметил, что Россия видит в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР надежных международных партнеров и планирует укреплять торгово-инвестиционные связи с этими странами.

    «Российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами государств БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, перестраивают логистические маршруты, создают новые производственные цепочки», — добавил Владимир Путин.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что Россия нацелена на насыщенное взаимодействие со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. По словам Медведева, «в этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей», которые «ценят, любят и ждут» Россию.

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    Комментарии (6)

    Kit.
    Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
    (ц)
    Две монеты
    Маловероятно. Индия и Китай считают себя крупнейшими экономическими мировыми державами и сильно недолюбливают друг друга. Каждый будет топить за свою валюту.
    Денеб
    А почему не дружественный (и уже готовый) юань?
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