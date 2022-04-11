    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    760мм

    87%

    Подробнее
    usd79.16eur85.98
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    «Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира». Медведев заявил, что автаркии ожидать не следует

    30
    Печать

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира. По его словам, автаркии (замкнутой системы), в том числе в области культуры, ожидать не стоит: у РФ есть связи со многими странами.

    «Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут. Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии», — написал Медведев 11 апреля в телеграм-канале.

    Он выразил надежду на то, что власти и профильные организации вышеупомянутых стран помогут молодым представителям творческих профессий из России «не выпасть из международной обоймы».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (30)

    serges1963
    дайте ему селёдки!
    812
    ути ж божечки, димочка умное слово выучил, дайте ему мороженку.
    автаркии у него не будет, ага. А что у него есть для того, чтоб ее установить? Может мобилки клепать научился, или станки, лекарства, автомобили? Народ тупо с голода перемрет, т.к. ни по одной группе продуктов не перекрываются потребности.
    Так что пусть не ищет дураков по ту сторону телевизора, которые поверят, что это их добрая воля, не окукливаться, а не суровая необходимость.
    NATALIA18L
    Так откройте же сухопутные границы с Европой для наконец, которые закрыли еще в марте 20г. Раз самолеты сейчас не летают. Сколько можно держать людей взаперти. Почему нас насильно изолируют до сих пор?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний