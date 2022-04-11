«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира». Медведев заявил, что автаркии ожидать не следует

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира. По его словам, автаркии (замкнутой системы), в том числе в области культуры, ожидать не стоит: у РФ есть связи со многими странами.



«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут. Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии», — написал Медведев 11 апреля в телеграм-канале.