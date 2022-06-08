Россия может вдвое увеличить экспорт нефти в Индию

Россия может увеличить объем поставок нефти в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Как утверждает агентство, индийские государственные нефтеперерабатывающие компании хотят удвоить объемы закупок российского топлива со скидкой на фоне отказа других стран от сделок с РФ.
В настоящее время, по информации источников Bloomberg, в Нью-Дели работают над заключением новых контрактов на поставки российской нефти сроком на полгода. Планируется, что доставкой и страхованием грузов будет заниматься «Роснефть», финансированием — индийские банки.
После начала специальной операции на Украине как государственные, так и частные индийские компании, воспользовавшись существенным дисконтом российских сортов нефти по отношению к эталонной марке Brent и падением международного спроса на топливо из России, резко нарастили объемы экспорта энергоносителей из РФ. Сообщалось, что с конца февраля по начало мая Индия купила более 40 млн баррелей российской нефти, что примерно на