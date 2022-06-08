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    Россия может вдвое увеличить экспорт нефти в Индию

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    8 комментариев

    Россия может увеличить объем поставок нефти в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Как утверждает агентство, индийские государственные нефтеперерабатывающие компании хотят удвоить объемы закупок российского топлива со скидкой на фоне отказа других стран от сделок с РФ.

    В настоящее время, по информации источников Bloomberg, в Нью-Дели работают над заключением новых контрактов на поставки российской нефти сроком на полгода. Планируется, что доставкой и страхованием грузов будет заниматься «Роснефть», финансированием — индийские банки.

    После начала специальной операции на Украине как государственные, так и частные индийские компании, воспользовавшись существенным дисконтом российских сортов нефти по отношению к эталонной марке Brent и падением международного спроса на топливо из России, резко нарастили объемы экспорта энергоносителей из РФ. Сообщалось, что с конца февраля по начало мая Индия купила более 40 млн баррелей российской нефти, что примерно на 20 % больше, чем за весь 2021 год. Индия, утверждает Bloomberg, планирует и дальше увеличивать объемы закупок российской нефти.

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    Комментарии (8)

    Дежурный по объединению
    Про параллельный импорт в телевизоре вещают с утра до ночи, но, почему оне молчат про параллельный экспорт?!
    СлаваРоссии
    По-любому, мерика и евроконцлагерь проиграли от тупости и наглости.
    Adriana_Celentana
    Ну да, у нас купит со скидкой, штатам продаст с наценкой. Все в выигрыше, включая Роснефть
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