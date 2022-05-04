В апреле Россия продавала нефть Urals с дисконтом более чем в 30%

В публикации MMI ссылается на сообщение Минфина от 4 мая. Согласно данным министерства, средняя цена российской нефти Urals в апреле составила 70,52 доллара за баррель — на 12,8% больше, чем в апреле прошлого года. Средняя цена эталонной марки Brent за баррель равнялась 105,5 доллара. Таким образом, дисконт Brent к Urals составил абсолютно рекордные 35 долларов , или 33%, — на 11,5 доллара больше, чем месяцем ранее. Однако даже с такой скидкой стоимость российской нефти все еще почти вдвое превышает базовую цену Urals в размере 44,2 доллара за баррель, заложенную в бюджете РФ на 2022 год.

Телеграм-канал MMI, основанный нынешним зампредом правления Центробанка РФ Кириллом Тремасовым, 4 мая подсчитал скидку, которую российские продавцы нефти делали покупателям в марте, — в среднем она составила 35 долларов. На фоне удешевления российского энергоносителя и угрозы эмбарго со стороны Евросоюза индийские нефтепереработчики, и без того закупавшие нефть из России со схожим дисконтом с начала марта, требуют поднять им скидку.

«Если нефть останется на текущем уровне до конца года ($ 70), то среднегодовая цена составит $ 75. Бюджет на этот год верстается исходя из курса 80 рублей за USD и нефти $ 80. Так что текущие цены уже отклоняются в худшую сторону от бюджетных проектировок. Мы считаем, что текущая ситуация с ценами на нефть и экспортом не создает больших бюджетных рисков. Но если нефть уйдет на $ 50, добыча или экспорт сократится на 3 млн баррелей в сутки (пока потери чуть более 1 млн баррелей в сутки), а курс останется на 70, то потребуется бюджетная консолидация», — отмечают эксперты MMI.



В конце марта Bloomberg сообщал, что в условиях международного давления и снижения спроса на российское сырье Россия предлагает Индии нефть Urals со скидкой до 35 долларов за баррель по сравнению с ценами до 24 февраля. Тогда же заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что именно дисконт стимулирует спрос и уже заинтересовал ряд азиатских покупателей.



Некоторые из них, впрочем, уже хотят большего. На фоне новостей о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза, предполагающего отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, Индия, по информации Bloomberg, требует поднять скидку до уровня ниже 70 долларов. Как отмечают источники агентства, с конца февраля индийские нефтепереработчики купили порядка 40 миллионов баррелей российской нефти и планируют покупать 15 миллионов ежемесячно, но только на своих условиях.

